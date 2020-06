Arthur débarque à la Juventus !

La suite après cette publicité

«Le FC Barcelone et le Gremio Porto Alegre ont trouvé un accord sur une option d'achat pour Arthur. Si celle-ci est activée dès l'été 2018, le transfert coûtera 30 millions d'euros plus 9 millions de bonus», annonçait fièrement l'écurie blaugrana le 11 février 2018. Quelques semaines plus tard, le 6 juillet 2018, les pensionnaires du Camp Nou levaient cette fameuse option et officialisaient son arrivée pour six ans, soit jusqu'en juin 2024. Mais le milieu de terrain brésilien n'ira pas au bout de son contrat avec le Barça.

En effet, depuis plusieurs semaines maintenant, son nom est cité avec insistance au rayon des départs. La Juventus, très intéressée par son profil, a tenté plusieurs approches. Le FC Barcelone, qui doit trouver 70 millions avant le 30 juin prochain, n'était pas contre l'idée. En revanche, le joueur âgé de 23 ans, lui, n'était pas forcément ouvert à un départ. Mais sa position a changé au fil des semaines. Et c'est ainsi qu'il a accepté de rejoindre la Vieille Dame, après seulement deux années passées dans la cité catalane.

« Le FC Barcelone et la Juventus FC ont conclu un accord pour le transfert du joueur Arthur Melo. Le club italien paiera 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros variables. Le joueur restera au FC Barcelone jusqu'à la fin des compétitions officielles de la saison 2019/20 », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du FC Barcelone. Ce qui fait clairement les affaires du Barça. De son côté, Arthur Melo prend un nouveau départ, lui qui n'est pas parvenu à s'imposer comme un titulaire en puissance à Barcelone. Un club cher à son coeur et où il a notamment remporté le titre de champion d'Espagne en 2019.