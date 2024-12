Mercato PSG : Luis Enrique ne ferme pas la porte à des arrivées

Alors que le mercato hivernal ouvre dans moins d’un mois, les rumeurs autour du Paris Saint-Germain repartent de plus belle. Depuis quelques jours, des échos autour d’une potentielle offensive du club parisien sur le marché des transferts grandissent. Ce jeudi, Luis Enrique a été questionné sur les intentions du club parisien pour le prochain mercato. Le coach ibérique n’a pas rejeté l’idée de se renforcer en cours de saison, même s’il estime que ça sera compliqué. « C’est une phrase que j’ai répétée plusieurs fois. Nous sommes toujours ouverts au marché. Améliorer l’effectif, c’est très difficile. Si on n’en est pas sûr, on ne va pas recruter de nouveaux joueurs. C’est un marché particulier. Les grands joueurs sont dans leur compétition, mais nous sommes toujours ouverts. »

La suite après cette publicité

Également interrogé sur le sort des joueurs au faible temps de jeu comme Randal Kolo Muani et Milan Skriniar, Luis Enrique a indiqué que la tendance pouvait encore changer. « C’est un marché difficile pour tous, pour ceux qui veulent acheter et pour les joueurs qui peuvent sortir. Il faudra analyser profondément tous les cas. Je ne peux rien avancer jusqu’au dernier jour, j’ai l’espoir que les joueurs qui jouent peu renversent la situation. On peut se dépasser à l’entrainement, je suis un coach ouvert à ce type de comportement. Si ça me convient, ils auront des minutes de jeu », a-t-il indiqué.

Parions Sport en Ligne vous double votre premier pari, jusqu’à 90€ de

bonus et vous offre 10€ de crédit avec le code FM10.Une victoire 2-0 du PSG face à Auxerre vous rapporte jusqu’à 770€.

La suite après cette publicité

Suivez le match Auxerre - PSG sur DAZN. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.