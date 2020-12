Où en est l'infatigable Dani Alves ?

24 mai 2019. Ce jour-là, le Paris Saint-Germain s'incline 3 à 1 face au Stade de Reims lors de son dernier match de la saison. Un résultat qui a légèrement gâché la fête puisque les pensionnaires du Parc des Princes étaient sacrés champions de France une nouvelle fois. Pour Daniel Alves, il s'agissait aussi de son ultime apparition sous le maillot du PSG. Un club qu'il a rejoint en 2017 avec son compatriote et ami Neymar. Mais après deux années de bons et loyaux services, ainsi que quelques trophées remportés, le natif de Juazeiro, qui était en fin de contrat, avait annoncé son départ le 23 juin 2019.

«Je voudrais remercier la famille du PSG pour m'avoir offert l’opportunité de créer ensemble une page de l’histoire de ce club. [...] Mais dans la vie, tout a un début, un milieu et une fin et le moment est venu de mettre le point final ici», avait-il publié sur son compte Instagram. Un réseau social sur lequel le footballeur auriverde, dont le nom circulait au Barça et à Manchester City, avait ensuite posté une petite annonce un mois plus tard. « Je cherche un boulot. À qui dois-je envoyer mon CV ? Si quelqu’un a le temps d’y jeter un coup d’oeil, qu’il me fasse signe.»

Un come back-réussi au Brésil

Et cela a porté ses fruits. En effet, le 2 août 2019, São Paulo officialisait fièrement son arrivée. « Bienvenue chez toi, Dani Alves. Le joueur le plus titré de l'histoire du football a signé un contrat avec le Tricolor jusqu'en décembre 2022 ». Après dix-sept années passées en Europe, où il est toujours d'ailleurs le joueur le plus titré à ce jour avec 29 trophées (compétitions européennes et intercontinentales) comme le rappelait récemment l'UEFA, Dani Alves est donc rentré au pays. Recrue phare de São Paulo, il voulait amener son expérience et sa soif de victoire et de titre à sa nouvelle formation.

Lors de sa première année, en 2019, l'ancien joueur du Barça a disputé vingt rencontres en Série A Brésilienne, toutes en tant que titulaire et pratiquement toutes en intégralité. Le temps pour lui d'inscrire deux buts et de délivrer trois passes décisives. En 2020, le footballeur, utilisé au milieu de terrain mais aussi à son poste de latéral, a continué sur sa lancée avec 27 matches au compteur. Dans le détail, il a joué 17 rencontres en championnat, 4 en Copa Libertadores, 4 en coupe du Brésil et 2 en Copa Sudamericana. Décisif avec 3 buts et 4 assists au total, il est un élément moteur de son équipe, en tête du championnat et favorite pour le sacre.

Boca Juniors, son dernier défi ?

«Vous n'imaginez même pas combien ce gars-là nous aide. C'est énorme. Je vous l'ai toujours dit. C'est un superbe coup pour São Paulo d'avoir attiré Dani Alves. Il est le premier à arriver, le dernier à quitter le centre d'entraînement. Il fait attention à son alimentation, à son corps et dit que c'est pour ça qu'il a gagné tout ce qu'il a gagné. Il n'est pas un talent pur, il représente l'effort. Voir tout ce qu'il fait à son âge, ça inspire et contamine les autres joueurs, surtout les jeunes», avait expliqué il y a quelques mois Fernando Diniz, son entraîneur. Mais il ne devrait pas en profiter encore très longtemps.

En effet, Goal a annoncé au mois de septembre que le joueur souhaitait quitter l'écurie brésilienne à l'issue de la saison et qu'il en avait informé sa direction. Pris en grippe par une partie des supporters du club après une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le défenseur, qui figure parmi les 55 nommés pour le onze FIFA-FIFPro de l'année 2020, est sur le départ. Sous contrat jusqu'en 2022 mais disposant d'un bon salaire, il serait proche de rejoindre prochainement Boca Juniors selon ESPN. Un choix logique puisqu'il avait confié en avril dernier qu'il se voyait terminer sa carrière là-bas : «vous connaissez tous l’affection que j’ai pour Boca, et ce n’est pas parce que les gens en parlent ou parce qu’il a une grande renommée. Ce club a toujours éveillé quelque chose en moi». Il aura peut-être l'occasion de réaliser son rêve et boucler ainsi une carrière où il a endossé les maillots de Juazeiro, de Bahia, de Séville, du Barça, de la Juventus, du PSG et de São Paulo.