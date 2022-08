Chelsea : Raheem Sterling justifie son départ de Manchester City

Arrivé à Chelsea durant le mercato estival, Raheem Sterling s'est confié à Football London sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre les Blues, en provenance de Manchester City. « Avec les quelques autres options que j'avais, celle-ci était plus adaptée à mes objectifs personnels. Pour ma famille, cela a beaucoup de sens, et avec la direction que prend le club. Si vous regardez Chelsea dans les deux derniers d'années, je pense que c'est quatre des cinq finales auxquelles ils ont participé. C'est une équipe qui est en compétition et qui ne fera que s'améliorer. Donc pour moi, avec le nouveau propriétaire et la prise de contrôle, cela avait beaucoup de sens.

«J'ai l'impression que c'est mon voyage complet. Monter à Liverpool et manifester ce que je voulais, aller à City et vivre le rêve, et maintenant revenir à Londres en tant qu'adulte accompli, faire partie du match, et j'ai l'impression que j'ai la tête sur les épaules. Je sais exactement ce que je veux de ma vie et du football. C'est donc le moment idéal pour relever un nouveau défi » a-t-il déclaré. Pour rappel, l'international anglais (77 sélections) a été formé dans un autre club londonien, plus à l'Ouest : QPR.