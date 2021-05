Real Madrid : Zinedine Zidane fait le point sur la course au titre

La suite après cette publicité

Suite au match nul du FC Barcelone ce mardi contre Levante (3-3), l'Atlético de Madrid et le Real Madrid peuvent prendre le large sur les Catalans. Coach des Merengues, Zinedine Zidane a évoqué cette course au titre avec ambition en conférence de presse : «tout peut arriver. Nous pouvons la gagner comme nous pouvons la perdre. Le plus important est de tout donner et comment nous agissons sur le terrain. Nous avons joué de bons matchs et la saison est longue. [...] 2017 a été une saison phénoménale et nous aurons pu perdre la Liga au dernier match. Le plus important est-ce que vous pouvez contrôler quoi qu'il arrive.»

Voulant terminer en fanfare et ne pas lâcher, Zinedine Zidane sait par expérience que des événements imprévus peuvent toujours arriver, mais il préfère être confiant et ne pas avoir de regrets. «Quoi qu'il arrive, on va essayer. Il y a trois matchs et on va tout donner sur le terrain pour tenter de gagner cette ligue. Le reste, on verra à la fin. Il y a trois matchs à disputer. Nous allons nous concentrer sur le match de demain et jouer comme nous le faisons. Les joueurs veulent bien jouer au football. Soyons compétitifs et essayons de tout faire pour gagner le match. C'est ce qui nous tient à cœur» a expliqué le coach français.