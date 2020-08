Le Stade Rennais prêt à mettre un gros chèque pour Jérémie Boga

Veritable révélation de la saison en Serie A, pilier de l'équipe de Sassuolo (34 matchers - 11 buts), meilleur dribbleur du championnat, Jérémie Boga a marqué les esprits de l'autre côté des Alpes. Le natif de Marseille a vu toute l'Europe du football fondre pour les arabesques et le jeu spectaculaire de l'ancien Blue de Chelsea. Si un retour à Londres a été exclu, l'Espagne (FC Séville), l'Allemagne (Borussia Dortmund), l'Italie (Atalanta Bergame et le Napoli sont intéressés et ont même approché l'entourage du joueur), Rennes en Ligue 1 l'est également.

Il faut se rappeler que Jérémie Boga a déjà joué à Rennes lors de la saison 2015-16 (27 matches - 2 buts) lors d'un prêt d'une saison. Il avait montré quelques bribes de son talent, mais était encore trop tendre à l'époque. Et le club breton a clairement toutes ses chances. Encore plus depuis que le club coaché par Julien Stephan sait qu'il va participer à la phase de poules de la Ligue des Champions. Rennes va pouvoir disposer d'une manne financière supplémentaire qu'il compte bien utiliser sur le marché des transferts. Et après avoir quasiment bouclé l'arrivée de Serhou Guirassy, le troisième du dernier championnat de Ligue 1 entend bien continuer sur sa lancée.

Rennes est prêt à faire des folies pour Jérémie Boga

Et Jérémie Boga est un profil qui plaît beaucoup en interne, que ce soit à l'entraîneur ou surtout au directeur sportif rennais, Florian Maurice. Un joueur que l'ancien homme fort du recrutement de l'OL suit depuis plusieurs saisons et qu'il n'a surtout pas oublié depuis son arrivée en Bretagne. Si les contacts entre l'entourage du joueur et Maurice n'ont pas été rompus ces dernières semaines, le club breton semble décider à passer à l'offensive dans les prochains jours et serait prêt à casser sa tirelire pour faire venir Boga selon nos informations.

Mais Rennes va devoir faire face à une forte concurrence, venant notamment d'Italie. Le Napoli et l'Atalanta Bergame sont très chauds et ont prévu de revenir à l'assaut dans les toutes prochaines heures avec un gros chèque à destination de Sassuolo, enfin enclin à discuter d'un départ mais au dessus de 25 M€. Quoi qu'il arrive, ce dossier devrait enfin s'emballer et pourrait rapidement trouver son épilogue.