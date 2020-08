Rennes : accord avec Amiens pour le transfert de Serhou Guirassy

S'il y a bien un club qui est déjà très actif sur le mercato estival en France, c'est le Stade Rennais. Dans le sens des départs, Rafik Guitane est parti au Maritimo (Portugal) en prêt, tandis que Metehan Güçlü a lui pris la direction de Valenciennes. Au niveau des arrivées, il y a également eu mouvement. Martin Terrier ou encore Nayef Aguerd ont déjà signé. Et les Bretons ne devraient pas s'arrêter en si bon chemin.

La suite après cette publicité

Depuis mai, les dirigeants du club du nord de la France travaillent grandement sur la piste Serhou Guirassy (Amiens), auteur d'une saison pleine avec 9 buts et 1 passes décisives en 23 matches de Ligue 1. Et les Bretons ont rapidement su doubler la concurrence pour séduire le joueur. Considéré par Julien Stéphan, l'entraîneur rennais, comme l'élément à même de compléter son animation offensive, l'ex-Lillois a rapidement été séduit par les ambitions bretonnes. L'ancien international des moins de 20 ans, sollicité également par Chelsea et West Ham, a privilégié le projet de Rennes. Les contours d'un accord contractuel d'une durée de quatre ans ont été tracés depuis plusieurs semaines déjà.

Un transfert à 15M€

Mais pour s'offrir les services du joueur âgé de 24 ans, Rennes a du sortir le chéquier. Selon nos informations, les Rouges et Noirs vont débourser 15 millions d'euros pour mettre la main sur le natif d'Arles. Si quelques détails doivent encore être finalisés, toutes les parties sont désormais confiantes pour boucler l'affaire rapidement. Gourmand dans un premier temps, Amiens, qui réclamait 20M€ pour lâcher son attaquant, a finalement accepté de baisser le prix. La force de persuasion de Serhou Guirassy et de son entourage a été déterminante dans la suite des négociations.

Toujours est-il qu'en misant sur l'ancien international espoir des moins de 20 ans, Rennes possède un atout offensif supplémentaire. Sa variété d'appels en profondeur et son efficacité aboutie face au but font de lui un attaquant redoutable. L'arrivée de l'ancien buteur de Cologne, devrait mettre fin au dossier Islam Slimani. Malgré des négociations avancées avec Rennes, le buteur de 32 ans va devoir se trouver un autre point de chute.