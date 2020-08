Ça chauffe pour Islam Slimani à Rennes !

À la recherche d’un grand attaquant depuis plusieurs saisons, Rennes ne s’est pas montré très inspiré par le passé. Ni Jordan Siebatcheu, ni Diafra Sakho, ni Giovani Sio n’ont réussi à s’imposer ces dernières saisons. La saison passée, c’est Adrien Hunou qui menait l’attaque rennaise avec plus ou moins de succès (8 buts en 23 matches de L1). Mais avec la Ligue des Champions en ligne de mire, le vainqueur de la Coupe de France 2019 doit recruter un buteur d’envergure et d’expérience. Et le club breton pourrait l’avoir trouvé en la personne d’Islam Slimani.

Révélée il y a quelques jours, l’option Slimani (32 ans) au Stade Rennais se précise jour après jour. D'après nos informations, le club breton est proche d’un accord avec Leicester pour le champion d’Afrique 2019. Tous les détails ne sont pas encore réglés, mais la transaction pourrait s'effectuer autour des 8 M€, et un accord verbal a même été trouvé. Leicester, qui ne compte plus du tout sur son attaquant recruté à prix d’or au Sporting CP en 2016 (30 M€), est plus que jamais ouvert à l’idée de voir Slimani quitter définitivement le club.

Prêté par les Foxes à l’AS Monaco cette saison, l’international algérien (68 sélections, 27 buts) a signé une saison 2019/2020 probante (9 buts, 8 passes décisives en 18 matches de championnat) et son entente avec Wissam Ben Yedder a été plus que prolifique. Nul doute qu’une association avec Mbaye Niang promet déjà beaucoup. D’autant qu’à Rennes, Slimani devrait bénéficier de la confiance de Florian Maurice et de Julien Stéphan qui sont convaincus des qualités intrinsèques de l'attaquant qui aurait une belle occasion d’évoluer en Ligue des Champions, lui qui a discuté récemment avec l’OM et avec des clubs du Moyen-Orient.