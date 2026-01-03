Les justifications d’Eric Wattelier après la colère froide du LOSC contre l’arbitrage

Un choc sous haute tension. A Lille ce samedi soir, le LOSC et Rennes se défiaient pour une rencontre importante dans la course au podium. Un choc entre courtisans à la Ligue des Champions qui a tenu toutes ses promesses. Malgré un bel état d’esprit, les Dogues ont été battus par des Rennais plus cliniques offensivement. En grande forme en Ligue 1, les hommes d’Habib Beye ont été bien aidés par l’expulsion d’Alexsandro dès la 13e minute de jeu. Auteur d’un mauvais contrôle, le défenseur brésilien a retenu Breel Embolo en tant que dernier défenseur. Un rouge que l’on peut interpréter comme logique mais qui a eu le don de provoquer l’ire des supporters et du staff lillois.

En effet, sous l’eau en quelques minutes en seconde période et en concédant deux buts coup sur coup, Lille a concédé la défaite dans cette rencontre cruciale pour le podium (0-2). Un scénario qui a fait grincer des dents au stade Pierre-Mauroy. Après la rencontre, Thomas Meunier a eu des propos contre l’arbitrage français après la rencontre au micro de Ligue 1+ : «c’est difficile de faire abstraction. Ce genre de décisions ont des conséquences. Ca fait quatre matches sur cinq où on prend un rouge en première période, c’est pas vivable. Ca peut être justifié des fois, mais ce soir, j’ai vraiment du mal à accepter cette décision. Il nous a pourri le match. A partir du moment où tu prends un rouge contre une équipe comme Rennes, dans une très bonne dynamique, on ne peut pas suivre. La faute est là mais il est complétement excentré et il y a encore deux défenseurs qui peuvent régler la situation, il n’est pas seul face au but. C’est mon avis. Il y a encore une action à faire…Le carton rouge n’est vraiment pas justifié.»

Eric Wattelier a tenu à s’exprimer après la rencontre après la rencontre

Un avis tranché qui n’est pas celui de l’arbitre de la rencontre. Désireux de s’exprimer après la rencontre sur sa décision forte, Eric Wattelier a expliqué avec teneur les raisons qui l’ont poussé à sanctionner Alexsandro d’un carton rouge : «nous sommes dans une situation d’anéantissement d’une action de but manifeste. C’est une action qui demande l’expulsion du défenseur car M.Embolo filait vers le but. L’attaquant avait le contrôle du ballon. Tous les éléments étaient réunis pour donner un rouge au défenseur. C’est une décision incontournable qui doit être prise qu’on soit à la première ou la dernière minute. Je ne fais pas cas de ce qui se passe par le passé. J’ai pris des décisions en fonction des lois du jeu. Ce soir, tout était réuni pour mettre carton rouge. Les lois du jeu ne parlent pas de dernier défenseur. M.Embolo. Le défenseur dans l’axe ne pouvait pas revenir vu la proximité d’Embolo avec le but. Au regard des lois du jeu, le rouge était évident.»

Alors que les supporters nordistes ont pris en grippe l’arbitre de la rencontre, Eric Wattelier, les dirigeants lillois se sont emportés contre l’arbitre à la mi-temps. Une situation lunaire qui n’a pas forcément dérangé l’officiel du soir à en croire ses mots : «on est habitués à gérer la pression. Les agissements à la mi-temps des dirigeants lillois ? On ne peut pas accepter l’intimidation quand on arbitre un match. On travaille tous pour la Ligue 1. On est formés pour ça. J’ai un peu d’expérience, j’arrive à faire abstraction de ce genre de moments. Il y a des preuves d’ouverture avec la direction de l’arbitrage. Ces deux dernières saisons, nous n’avons jamais autant expliqué nos décisions. La communication est très importante, c’est pourquoi je suis là. C’est plus clair pour tout le monde.» Des justifications posées qui ne devraient pourtant pas calmer le LOSC ce samedi soir.