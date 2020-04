Premier League : un scénario de reprise se précise

Quatre-vingt-douze matches restent à disputer en Premier League. Un championnat qui comme de nombreux autres s'était arrêté le vendredi 13 mars, alors que Liverpool caracolait en tête du classement, 25 points devant Manchester City. Si en Belgique ou aux Pays-Bas la saison n'ira pas à son terme, dans d'autres pays les clubs restent suspendus aux décisions gouvernementales en matière de santé. Entre précaution et nécessité d'une reprise des débats pour des clubs aux situations financières plus ou moins précaires, la Premier League a lancé son projet de poursuite de la saison baptisé «Project Restart», lors d'une réunion des actionnaires la semaine dernière, au cours de laquelle l'idée de terminer la saison à huis clos, dans un nombre limité de stades «approuvés» a été discutée, rapporte le Times.

Le journal de référence du Royaume-Uni révèle que lors de la réunion de la Premier League de la semaine dernière, plusieurs scénarios ont été discutés. Si la date de reprise potentielle du lundi 8 juin avait déjà été annoncée par Sky Sports, on apprend aujourd'hui que quoi qu'il advienne le championnat n'irait pas au-delà du lundi 27 juillet. Un tel scénario offrirait aux acteurs de la Premier League sept semaines pour boucler les neuf journées restantes. Un rythme soutenu au vu du manque de compétition des joueurs, mais qui reste toutefois supportable, avec seulement deux semaines à deux matches. Autre indiscrétion, initialement prévue le 8 août, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe le monde, la reprise de la saison 2020/21 serait désormais fixée au samedi 22 août.

Sans tests Covid-19, pas de reprise possible

Si un tel calendrier permettrait aux formations de Premier League de couper pendant un peu plus de trois semaines avant d'attaquer la saison suivante, il ne faut cependant pas oublier que le mois d'août a été réquisitionné par l'UEFA, dans le but de programmer la fin des rencontres des deux compétitions européennes, Ligue Europa et Ligue des champions, avec des finales prévue les jeudi 27 et samedi 29 août. Mais c'est un autre sujet. En Angleterre, on apprend qu'une reprise n'est envisagée que si des tests de dépistage son effectués sur les acteurs et spectateurs, avant les rencontres. «Spectateur», le mot est fort. La Premier League reste déterminée à faire jouer les 92 matches restants et espère bien en retransmettre environ la moitié en direct. Jusqu'à 400 personnes - médias compris - seraient autorisées à assister aux matchs, une fois testées négatif au Covid-19.

L'absence de tests au Royaume-Uni reste le plus grand obstacle au retour du sport en général et du foot en particulier. En Allemagne, où l'on prévoit de reprendre la saison de Bundesliga le 9 mai, les tests sont plus largement disponibles. Si l'on ignore encore si la saison ira à son terme, les idées ne manquent pas. La Premier League travaille actuellement sur un protocole de retour à l'entraînement dans lequel les joueurs se déplaceraient individuellement vers et depuis les terrains d'entraînement et arriveraient habillés de leur tenue. Avant les matchs, des vestiaires supplémentaires seraient mis à disposition pour faire respecter la distance sociale. Des mesures qui seraient également mises en place pour les échauffements d'avant-match. Tout un programme pour que la saison de Premier League aille à son terme.