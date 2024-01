PSG - Brest : Mady Camara révèle les secrets de la révolte brestoise

Buteur à la 55e minute de jeu alors que son équipe était menée 2-0, Mady Camara a sonné la révolte des Brestois, finalement revenus à 2-2 face à un PSG à deux visages ce dimanche soir. Présent au micro de Prime Video après la rencontre, le milieu de terrain finistérien s’est forcément satisfait du résultat, laissant sous-entendre que son entraîneur Eric Roy avait poussé un coup de gueule à la pause.

«Ce résultat récompense notre état d’esprit, encore plus en deuxième mi-temps car on sait que le PSG est une machine au Parc, donc revenir d’un 2-0, ça fait forcément plaisir. Oui, le coach a eu un gros discours a la mi-temps pour nous bouger car on sait qu’on peut faire de bonnes choses. On a cru en nous et Paris a baissé le pied. Ce classement n’est pas anecdotique, on a ce qu’on mérite et on va continuer comme ça. La Coupe d’Europe ? Pourquoi pas.»