PSG : la banderole cinglante des supporters du Bayern contre Nasser al-Khelaïfi

Soir de choc à l’Allianz Arena. Le Bayern Munich reçoit le Paris Saint-Germain pour la cinquième journée de Ligue des Champions et les deux équipes ont besoin de points. Dominants dans leur championnat respectif, Bavarois comme Parisiens ont montré des difficultés dans cette campagne européenne avec déjà deux défaites chacun au compteur. Si les Allemands ont remporté leurs deux autres rencontres, les Franciliens, eux, ont enregistré un succès et un match nul. Le Bayern est donc 19ème avec six points tandis que le PSG est 25ème, et donc virtuellement éliminé, avec quatre unités et les deux équipes ont besoin de gagner ce soir pour remonter au classement.

Après les 20 premières minutes de la rencontre, au cours desquelles les joueurs de Vincent Kompany se montraient plutôt dominants et agressifs avec plusieurs belles opportunités, une banderole a été déployée dans les gradins du stade de l’Allianz Arena. En effet, les supporters bavarois de la tribune SüdTribune ont souhaité envoyer un message cinglant au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, sur laquelle était écrit le message suivant : «Ministre, propriétaire de club, détenteur de droits TV, membre du comité exécutif de l’UEFA et président de l’ECA, tout en un ? Le foot c’est moi? Fuck off plutocratic Al-Khelaifi» avec une photo du visage de NAK barré. A titre de définition, la ploutocratie est un système de gouvernement où la richesse constitue la base principale du pouvoir politique.