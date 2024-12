Manchester City craint le pire pour son mercato

Rien ne va plus à Manchester City. Le champion en titre n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matchs toutes compétitions confondues, essuyant au passage de sévères défaites comme au Sporting CP (4-1), à Tottenham (4-0), à Liverpool (2-0) et à la Juventus (2-0). Le derby renversant contre Manchester United le week-end dernier est aussi passé par là. Alors que les Skyblues menaient 1-0 en fin de rencontre, deux erreurs ont conduit à une nouvelle défaite 2-1 dans les dernières minutes. Et le déplacement sur la pelouse d’Aston Villa ce samedi (13h30) a tout du piège.

La suite après cette publicité

« Je ne suis pas assez bon. Je suis le patron, le manager, je dois trouver des solutions et jusqu’ici je ne l’ai pas fait. C’est aussi simple que cela », réagissait Guardiola dans la foulée de cette désillusion à l’Emirates Stadium. La blessure de Rodri à la fin du mois de septembre fait décidément très mal aux hommes de Pep Guardiola. L’Espagnol n’a pas de remplaçant naturel à ce poste. Et puis Kevin de Bruyne, facteur X de cette équipe depuis de nombreuses saisons maintenant, a été blessé pendant un mois et demi. C’est désormais au tour de Ruben Dias d’être absent 4 semaines.

Manchester City a peur de payer très cher

La solution peut venir du mercato de janvier](La solution mercato de Manchester City pour mettre fin à la crise. Manchester City cherchera à recruter un milieu de terrain d’ailleurs. Quelques noms ont commencé à fleurir comme Joshua Kimmich, Martin Zubimendi ou encore Bruno Guimaraes mais il n’y a rien de concret pour le moment. «Nous ne sommes pas très fans de cette fenêtre (de recrutement), mais les circonstances de cette saison ont été particulières» indique Guardiola. D’après les informations du Daily Mail, l’entraîneur espagnol veut trois renforts bien identifiés. Outre un joueur dans l’entrejeu, il souhaite faire venir un latéral et un attaquant.

La suite après cette publicité

Avec cela, il espère remettre de l’équilibre dans une équipe qui a encaissé 23 buts en seulement 16 matchs de Premier League, soit la moins bonne défense du top 6, et de loin. Mais un autre problème intervient, il faudra mettre le prix. Le mercato d’hiver est normalement un marché d’ajustement, pas de reconstruction. «En hiver, c’est si on en a vraiment besoin, ou si on peut vraiment trouver quelque chose. Ce n’est pas facile car les clubs ne veulent pas vendre et les joueurs sont très chers. Cela dépend du marché, on verra» assurait Guardiola en conférence de presse hier. City pourrait bien être victime de sa réputation, à devoir payer très cher pour recruter.