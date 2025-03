Lucas Paqueta pourrait être suspendu à vie

Lucas Paqueta doit sérieusement regretter son affaire de paris sportifs truqués. Pour rappel, le Brésilien est accusé par la Fédération anglaise d’avoir volontairement écopé de cartons jaunes au cours de quatre matchs de championnat, afin de permettre à ses proches d’engranger de l’argent. Alors qu’il est toujours en attente d’une potentielle sanction, Sky Sports News affirme qu’il risque potentiellement une suspension à vie.

D’après le média britannique, la FA va réexaminer l’affaire ce mois-ci. Les parties pourront encore faire appel du jugement devant le Tribunal arbitral du sport, en Suisse. Le verdict pourrait devoir attendre un an avant d’être dévoilé. À la question de savoir si Paquetá pourrait rejouer au football dans un autre pays, Cristiano Caús, avocat spécialisé en droit du sport, a expliqué pour Marca que : « lorsqu’un athlète est sanctionné dans un pays, la sanction n’aura des répercussions internationales que si le tribunal ou la fédération de ce pays qui l’a sanctionné envoie le dossier à la Commission disciplinaire de la FIFA et demande l’extension de la sanction à l’échelle mondiale. Ce n’est qu’après la décision de la Commission disciplinaire de la FIFA que la peine prendra effet mondialement. » C’est donc la FA qui choisira, ou non, de porter l’affaire à un niveau plus grave encore.