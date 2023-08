Ligue 2 : Saint-Etienne cale à Annecy

Suite et fin de la 4e journée de Ligue 2 ce lundi. Avec seulement une victoire obtenue en trois rencontres, l’ASSE se déplaçait sur la pelouse d’Annecy et devait s’y imposer pour poursuivre sur sa lancée et remonter au classement. Mais cela ne s’est pas passé comme prévu pour les Verts, qui ont concédé l’ouverture du score par Caddy, sur penalty (1-0, 26e).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Caen 12 4 9 4 0 0 9 0 2 Amiens 9 4 1 3 0 1 4 3 3 Grenoble 8 4 3 2 2 0 3 0 4 Guingamp 7 4 6 2 1 1 8 2 5 Bastia 7 4 3 2 1 1 7 4 6 Laval 7 4 0 2 1 1 3 3 7 Bordeaux 6 4 0 2 1 1 3 3 8 Pau 6 4 -1 2 0 2 5 6 9 Auxerre 5 4 2 1 2 1 6 4 10 Troyes 5 4 1 1 2 1 7 6 11 Annecy 5 4 0 1 2 1 5 5 12 Angers 5 4 0 1 2 1 3 3 13 Ajaccio 5 4 -2 1 2 1 2 4 14 ASSE 4 4 -1 1 1 2 4 5 15 Rodez 4 4 -1 1 1 2 3 4 16 Dunkerque 4 4 -3 1 1 2 3 6 17 Valenciennes 4 4 -5 1 1 2 2 7 18 Paris FC 3 4 -3 1 0 3 3 6 19 QRM 1 4 -3 0 1 3 1 4 20 Concarneau 1 4 -6 0 1 3 0 6 Voir le classement complet

Juste après la pause, Chambost permettait à Sainté de revenir au score, au meilleur des moments (1-1, 48e). Et derrière, Saint-Etienne obtenait un penalty peu avant le quart d’heure de jeu… manqué par Sissoko et très bien arrêté par Callens, qui venait de remplacer son gardien… blessé après avoir commis le penalty (75e). Les Verts peuvent avoir des regrets avant la réception de Valenciennes, lors de la prochaine journée. Annecy, qui limite la casse, se déplacera à Concarneau.