Mercato : ça se complique sérieusement pour José Mourinho

L’année 2024 a très mal commencé pour José Mourinho. Après une victoire le 3 janvier en Coupe d’Italie contre Cremonese, le Special One et l’AS Roma ont enchaîné avec un nul face à l’Atalanta (7 janvier) puis deux défaites contre la Lazio (10 janvier) et l’AC Milan (14 janvier). Cet ultime revers face aux Rossoneri (3-1) a été celui de trop pour le technicien portugais qui fêtera ses 61 ans le 26 de ce mois. Alors que la presse transalpine évoquait une possible prolongation de contrat pour l’entraîneur lié à la Louve jusqu’en juin prochain, Dan et Ryan Friedkin ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec lui ce mardi matin.

La suite après cette publicité

Dans le communiqué de presse annonçant son départ, les dirigeants ont eu quelques mots pour le coach qu’ils sont allés chercher en mai 2021 quelques mois après son passage compliqué à Tottenham. « Nous remercions José au nom de nous tous à l’AS Roma pour la passion et l’engagement dont il a fait preuve depuis son arrivée chez les Giallorossi. Nous garderons toujours de bons souvenirs de sa direction, mais nous pensons que, dans le meilleur intérêt du Club, un changement immédiat est nécessaire. Nous souhaitons à José et à ses collaborateurs le meilleur pour l’avenir.»

À lire

Ryanair chambre José Mourinho

Mourinho se voit un jour en Arabie saoudite

L’avenir justement, Mourinho va devoir y penser. On imagine qu’il prendra quelques mois de repos avant de se lancer dans un nouveau projet, sauf si une belle opportunité se présente à lui. Mais où peut-il rebondir désormais ? Récemment, son nom a été lié au Brésil. En quête d’un sélectionneur après l’échec de la piste menant à Carlo Ancelotti, la fédération brésilienne (CBF) aurait tenté une approche auprès du Portugais, qui présentait l’avantage de parler la langue et d’être expérimenté. Mais Mourinho a démenti. Dans la foulée, Dorival Junior a été nommé à la tête de la Seleção.

La suite après cette publicité

Prendre les commandes de l’équipe nationale portugaise, ce qui fait rêver du monde au pays, n’est pas d’actualité. Le poste est déjà occupé par Roberto Martinez. Même chose concernant l’Arabie saoudite, où son nom a circulé un temps. Mais Roberto Mancini est sur le banc de la sélection. En revanche, il est fort probable que des clubs de Saudi Pro League l’approchent. D’autant que l’ancien entraîneur de Chelsea, qui a intégré le conseil d’administration de la Mahd Sports Academy pour une durée de trois ans en août dernier, a ouvert la porte au pays du Golfe récemment.

Peu de bancs prestigieux sont libres

« Personne ne connaît l’avenir, mais je suis convaincu que je travaillerai en Arabie saoudite un jour. Je ne sais pas quand, mais j’en suis presque sûr », a-t-il confié. Un appel du pied qui n’est pas passé inaperçu. Recruter un entraîneur d’un tel calibre serait un sacré coup de la part de la SPL. Il reste à savoir quel club lui mettra le grappin dessus en premier. Al-Ettifaq, où Steven Gerrard est menacé, peut-être une option. Mais on imagine que Mourinho prendra place plutôt sur le banc d’une grosse écurie comme Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad ou Al-Ahly dans le futur. Mais pour le moment, aucun de ces clubs n’est lié à lui.

La suite après cette publicité

En Europe, il reste peu de solutions au natif de Setubal. En Italie, il a déjà dirigé l’Inter et l’AS Roma. Son crédit semble épuisé, d’autant qu’il a eu de nombreux accrochages avec ses adversaires ou les arbitres. Même chose en Angleterre, où il a connu diverses fortunes à Chelsea, Manchester United et Tottenham. Malgré tout, son expérience et son charisme peuvent encore plaire à des clubs. En Allemagne, où il n’a pas encore entraîné, le banc du Bayern Munich est occupé par Thomas Tuchel. En cas de départ, Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) est pressenti pour prendre la suite.

Un retour au Portugal ?

À Dortmund, Edin Terzic ne fait pas l’unanimité auprès de ses joueurs mais conserve la confiance de sa direction pour le moment. En France, le PSG est l’écurie qui semble le plus correspondre aux envies du Portugais. D’autant qu’il connaît très bien Luis Campos, qui est un ami. Mais Luis Enrique est bien installé. Ailleurs dans l’Hexagone, peu de clubs ont les moyens et les ambitions qui peuvent coller à ce qu’il souhaite. Ce, même s’il a été approché par le passé par l’OL. Enfin, en Espagne, il est toujours très apprécié par Florentino Pérez. Les deux hommes ont noué une très belle relation.

La suite après cette publicité

Le voir revenir au Real Madrid un jour n’est pas impossible, mais il faudra attendre au moins jusqu’en 2026. En effet, Carlo Ancelotti a récemment prolongé son bail de deux ans. L’Atlético de Madrid, qui compte sur Diego Simeone, et le FC Barcelone, qui mise sur Xavi tout en pensant à Rafa Marquez pour la suite, ne semblent pas être à sa portée. Il reste peu de solutions pour Mourinho, qui risque d’avoir des touches en Turquie ou des clubs moins huppés. Il pourrait aussi retourner au pays. Là encore, les bancs prestigieux sont déjà occupés. Mais nul doute que son nom sera cité si une place se libère à Porto ou ailleurs. En attendant, José Mourinho, qu’on pourrait très bien retrouver en tant que consultant à la télévision comme il l’a déjà fait par le passé, va profiter de son temps libre avec ses proches.