Real Madrid : la sortie forte de Dani Carvajal sur Kylian Mbappé

Ces dernières semaines, voire mois, difficile de ne pas parler de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Si le Français n’a pas signé officiellement, il va bien quitter le PSG cet été pour rejoindre l’Espagne. Et les premières rumeurs sur son acclimatation chez les Merengues ont commencé. On évoque notamment la crainte d’avoir des clans et une guerre d’égo entre les stars avec Bellingham ou encore Vinicius. Mais devant toutes ces spéculations, Dani Carvajal a tenu à calmer les choses.

Le latéral espagnol, cadre du vestiaire, a tenu à rappeler que l’arrivée de Kylian Mbappé n’allait pas bousculer l’équilibre du vestiaire. «L’arrivée de Mbappé ne suscite pas de jalousie, les gens qui sont dans un club depuis longtemps sont ceux qui sont chargés de faire en sorte que dans le vestiaire tout le monde aille dans le même sens. Quand quelqu’un déraille un peu, attrapez-le par l’oreille», a-t-il lancé au micro de la Cadena Ser. Le message est passé.