Liverpool ne lâche pas Duje Caleta-Car !

Le dernier jour du mercato, qu'il soit hivernal ou estival, a toujours ce même charme : celui de voir des clubs s'agiter dans tous les sens, après avoir eu des semaines pour tranquillement préparer la suite. Et ça, c'est clairement une spécialité anglaise. Qui n'a jamais reçu d'offre in extremis d'un club anglais a probablement raté sa vie. Nouvel exemple aujourd'hui avec Liverpool. Le club de la Mersey a enchainé les déconvenues en début de saison en défense centrale avec les blessures successives de Van Dijk et Gomez, soit sa charnière titulaire. Mais la direction sportive pensait pouvoir s'en tirer sans recrutement, avec Matip, les jeunes de l'équipe réserve, et la polyvalence forcée de Fabinho puis Henderson.

La suite après cette publicité

La blessure de Matip face à Tottenham jeudi a bouleversé la donne, Jürgen Klopp concédant enfin qu'il était vital de recruter dans ce secteur. Voilà donc Ben Davies, défenseur central de 25 ans évoluant à Preston North End en 2e division anglaise, sur le point d'arriver pour à peine plus de 2 M€. Qui est cet homonyme du défenseur gallois de Tottenham ? « Un roc en défense, bon de la tête, qui lit bien les trajectoires. Tout dans ce deal est logique du point de vue de Liverpool. Ils pourront récupérer de l'argent, il a 25 ans et encore une marge de progression, c'est une grande opportunité pour lui », expose Mark McAdam, journaliste pour Skysports.

Un taulier attendu

Liverpool, qui a repris du poil de la bête lors de la dernière semaine après un trou d'air de 5 matches sans victoire, semble avoir compris qu'il lui fallait rebâtir une défense pour tenter de défendre son titre de champion. Mais un défenseur de Championship peut-il suffire ? Selon les informations du Daily Telegraph, un deuxième défenseur central pourrait arriver d'ici la fermeture du marché hivernal. Deux noms sont notamment sur la table : Shkodran Mustafi (28 ans), le défenseur d'Arsenal, et toujours Duje Caleta-Car, le défenseur croate de l'OM !

Hier, ce dernier pensait déjà rallier les Reds et un jet privé avait été affrété. Le directeur sportif de l'OM Pablo Longoria a repoussé l'offre de Liverpool. Mais les négociations ne sont pas finies et les Reds vont revenir à la charge ce lundi. L'OM, qui va aussi céder Nemanja Radonjic au Hertha Berlin, peut-il se permettre de perdre son international croate ? Dans le contexte actuel bouillant, cela va cogiter dans la tête de Pablo Longoria !