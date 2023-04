Coupe d’Allemagne : Randal Kolo Muani et Francfort s’amusent de l’Union Berlin

Les quarts de finale de la Coupe d’Allemagne débutaient ce mardi soir et on avait le droit à un joli choc entre l’Eintracht Francfort (6e) et l’Union Berlin (3e), deux équipes qui ont brillé en championnat et dans les compétitions européennes. Le match s’est vite emballé et Randal Kolo Muani a encore justifié son statut de joueur vedette de l’équipe d’Oliver Glasner.

Trouvé par Mario Götze, le Français a rapidement trouvé le chemin des filets (11e). Puis quelques secondes plus tard, on retrouvait les deux hommes puisque Mario Götze lançait à nouveau Randal Kolo Muani sur l’aile droite. L’ancien joueur de Nantes profitait de la sortie de Lennart Grill pour conclure d’un ballon piqué (13e). Rafael Borré pensait inscrire le troisième but, mais il était signalé hors-jeu (20e). Avec cette victoire 2-0 rapidement ficelée, l’Eintracht Francfort obtient le premier billet qualificatif pour le dernier carré de la Coupe d’Allemagne.

