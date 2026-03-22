Amical : l’Espagne a trouvé un nouvel adversaire

Le Pérou affrontera l’Espagne dans un match amical au stade Cuauhtémoc de Puebla, au Mexique, en préparation de la Coupe du Monde 2026, a confirmé Agustín Lozano, président de la Fédération Péruvienne de Football (FPF). La rencontre est prévue autour du 8 juin, une semaine avant le coup d’envoi du Mondial 2026. Jean Ferrari, directeur du football de la FPF, a indiqué que d’autres matchs sont en cours d’organisation pour la fin de l’année, sans préciser les adversaires.

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Cette rencontre intervient après une campagne de qualification décevante pour le Pérou et s’inscrit dans un programme de préparation incluant des matchs contre le Sénégal et le Honduras. L’Espagne, elle, jouera contre la Serbie. Le stade Cuauhtémoc, récemment rénové, avait fait l’objet de critiques pour la qualité de sa pelouse et les blessures récurrentes. Ce test face à la Roja sera l’occasion pour le Pérou de se mesurer à un adversaire de haut niveau avant le tournoi.