Ligue 1

PSG : Luis Enrique refuse de céder à la panique avant Chelsea

Par Jordan Pardon
1 min.
Luis Enrique face à Liverpool @Maxppp
PSG 1-3 Monaco

Paris n’a pas rassuré ce soir face à Monaco (1-3), à seulement cinq jours de son choc face à Chelsea en Ligue des Champions. Luis Enrique en était conscient, et le coach espagnol a pointé du doigt la performance de son équipe, pas à la hauteur selon lui. Il attend des réponses dès mercredi.

«Il faut revoir le match pour le juger, mais je peux dire qu’on a été très imprécis, et c’est difficile contre une équipe dans une dynamique aussi positive que Monaco. Si l’impact physique du milieu de Monaco a fait la différence ? Non, a-t-il sèchement répondu sur beIN SPORTS, avant d’être relancé sur la Ligue des Champions. Une inquiétude avant de jouer Chelsea ? non, même si ce n’est pas le meilleur match avant de jouer la Ligue des Champions. Cette performance est mauvaise, et loin de ce qu’on fait normalement, il faut corriger ça.» Concernant une éventuelle crise de confiance, il a ajouté sur Ligue1+ : «on a été dans cette situation beaucoup de fois, mais je ne veux pas douter une seule minute de cette équipe, elle a la mentalité de s’améliorer constamment, on l’a montré par le passé, et j’espère qu’on va montrer ça au prochain match.»

Pub. le - MAJ le
