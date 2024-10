Manchester United : 5 choses à savoir sur l’intérimaire Ruud van Nistelrooy

«Erik ten Hag a quitté son poste d’entraîneur de l’équipe première masculine de Manchester United. Erik a été nommé en avril 2022 et a mené le club vers deux trophées nationaux, remportant la Carabao Cup en 2023 et la FA Cup en 2024. Nous sommes reconnaissants à Erik pour tout ce qu’il a fait pendant son séjour avec nous et lui souhaitons bonne chance pour l’avenir. Ruud van Nistelrooy prendra en charge l’équipe en tant qu’entraîneur-chef par intérim, soutenu par l’équipe d’entraîneurs actuelle, pendant qu’un entraîneur-chef permanent sera recruté», a annoncé ce lundi Manchester United au moment de limoger son entraîneur Erik ten Hag. Dés lors, la mission de relever le club mancunien en l’attente de la nomination d’un nouveau numéro un - qui devrait être Ruben Amorim - revient à Ruud van Nistelrooy. Le technicien de 48 ans aura donc la chance de montrer ses qualités et pourquoi pas espérer mieux s’il se montre à son avantage et que le dossier menant au coach portugais se complique. Si l’ancien attaquant néerlandais passé par Manchester United et le Real Madrid est connu, son parcours d’entraîneur l’est un peu moins …

Il a déjà gagné des trophées

Viré sur une 14e place en Premier League, Erik ten Hag peut se targuer d’avoir ramené la Carabao Cup 2023 et la FA Cup 2024 du côté de Manchester United. Ruud van Nistelrooy (48 ans) qui ne compte qu’une année en tant que professionnel a aussi su se forger une capacité à remporter des trophées rapidement. Déjà, il l’a fait sur son premier match officiel le 30 juillet 2022 face à l’Ajax Amsterdam avec une victoire 5-3 en Supercoupe des Pays-Bas. S’il n’a pas pu faire mieux qu’une deuxième place en Eredivisie, le technicien néerlandais a remporté un autre titre face aux Godenzonen le 30 avril 2023 avec la Coupe des Pays-Bas (1-1, 3-2 aux Tab). Des résultats solides pour une première saison en tant que coach numéro un.

Il a un style de jeu assez marqué

On a vu le coach Ruud van Nistelrooy exercer pendant un an, mais son style de jeu a directement séduit et s’est montré efficace. Porté vers l’offensif, il a fait de son PSV Eindhoven 2022/2023 une machine à marquer avec 128 buts inscrits en 52 matches. «Son équipe a une structure qui est claire qui est d’attaquer pour gagner des matches. Sa meilleure force, c’est la transition et le jeu à terre», notait d’ailleurs le coach de Monaco Philippe Clement qui l’avait rencontré en tour préliminaire de Ligue des Champions. Adepte d’un 4-3-3 avec un milieu capable d’évoluer en tant que pointe haute, il partage certains préceptes avec Erik ten Hag, du moins ce que ce dernier réalisait à l’Ajax Amsterdam. Reste à savoir si lui parviendra à les faire appliquer du côté de Manchester United.

Il sait mettre les jeunes en lumière

Lors de son passage au PSV Eindhoven, Ruud van Nistelrooy a révélé ou donné une autre dimension à certains joueurs. Parmi eux, on retrouve évidemment Cody Gakpo. Excellent avant que Ruud van Nistelrooy devienne coach numéro un, l’ailier a réalisé une première partie de saison XXL avec 13 buts en 24 matches ce qui a conduit à son départ à l’hiver pour 42 millions d’euros. C’est lui qui a également lancé définitivement dans le monde professionnel Xavi Simons (22 buts en 48 matches) et Johan Bakayoko (7 buts en 33 matches). Le premier est devenu international néerlandais et a fait son retour au PSG avant d’être prêté au RB Leipzig. Pour l’ailier belge, ce dernier est international avec les Diables Rouges et sera sûrement la prochaine grosse vente des Boeren. On peut noter aussi qu’il a aidé Ibrahim Sangaré et Joey Veerman dans leur progression tout comme le défenseur anglais Jarrad Branthwaite. Ce dernier qui est revenu des Pays-Bas après un prêt réussi et devenu incontournable à Everton et plaît aux cadors anglais… Dont Manchester United.

Il a pris le temps avant de lancer sa carrière

Deux qualités seront difficilement imputables à Ruud van Nistelrooy, sa patience et sa capacité à apprendre. Retraité depuis 2012 et son passage à Malaga en tant que joueur, l’ancien attaquant a mis 10 ans avant de prendre la main d’une équipe première. Adjoint en sélection néerlandaise de Guus Hiddin, Danny Blind, Frank de Boer ou encore Dwight Lodeweges, il a aussi pris le temps du côté du PSV Eindhoven. Entraîneur des attaquants des équipes jeunes, il a ensuite évolué progressivement jusqu’à avoir sa chance comme numéro un. Son parcours avec les Red Devils se fait dans la même lignée, reste à savoir si cela sera fait pour durer, surtout avec la très probable arrivée de Ruben Amorim …

Il est déjà très apprécié du groupe

Adjoint d’Erik ten Hag depuis le début de la saison, Ruud van Nistelrooy a l’avantage de connaître le groupe des Red Devils. Cela tombe bien, puisqu’il dispose d’une bonne cote de popularité au sein de l’effectif. Les vétérans à l’image du défenseur Jonny Evans ou du troisième gardien Tom Heaton étaient subjugués. «Ruud l’a mentionné. Après avoir quitté United, il a vécu une période où il est allé en Espagne et il a parlé de l’époque où il était sous la direction de Manuel Pellegrini et de véritables entraîneurs défensifs purs et durs. Je pense qu’il a beaucoup appris et qu’il a vu une réelle valeur ajoutée dans tout cela. Il est probablement lui-même assez obsédé par la structure défensive et comme vous le dites, en tant qu’attaquant, je suis sûr que c’était toujours très intéressant en termes de position où il pouvait marquer ses buts. Je pense que le retour de Ruud a été une bonne chose, surtout pour moi», notait ainsi le Nord-Irlandais Jonny Evans pendant la préparation.