Liverpool - Galatasaray : les compositions officielles

Liverpool est au pied du mur. Après avoir perdu 1-0 à Istanbul, les Reds doivent renverser la tendance face à Galatasaray à Anfield pour se hisser en quart de finale de Ligue des Champions. Face à des Turcs en pleine forme, les joueurs d’Arne Slot, dont la place est de plus en plus fragilisée, n’auront pas la tâche facile alors qu’ils connaissent une saison en dents de scie et peinent à profiter pleinement de leurs stars. Ce week-end, les Liverpuldiens restent d’ailleurs sur un décevant match nul (1-1) contre Tottenham, au bord de la zone de relégation en Premier League, tandis que l’actuel leader de SüperLig turque a balayé Basaksehir à domicile (3-0). La rencontre est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

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Pour ce match, Arne Slot est privé de Bajcetic, Bradley, Endo, Leoni et Isak et aligne un 4-2-3-1. Contrairement au match aller, Alisson est présent dans les buts tandis que Frimpong est privilégié à Joe Gomez en latéral droit. Konaté, van Dijk et Kerkez complètent la défense à quatre. Gravenberch et Mac Allister sont titulaires devant la défense tandis que Salah, Szoboszlai et Wirtz évoluent en soutien d’Ékitiké, seul en pointe. En face, Okan Buruk ne peut compter sur Nhaga, Unyay, Baltaci mais surtout Davinson Sanchez, suspendu, et aligne également un 4-2-3-1 avec une arrière-garde Boey-Singo-Bardakci-Jakobs et un double-pivot Torreira-Lemina. Sallai, préféré à Noa Lang, est aux côtés de Gabriel Sara et Yilmaz pour donner les ballons à Osimhen, attaquant de pointe.

Les compositions officielles :

Liverpool :

Galatasaray :