Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Primera Division

Muet depuis près de 2 ans, Dario Benedetto se retrouve au chômage

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Dario Benedetto lors d'un match de Ligue 1 avec l'OM @Maxppp

La fin de carrière de Dario Benedetto (35 ans) n’est pas très reluisante. L’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille vient de voir son aventure chez les Newell’s Old Boys s’arrêter net, à sept mois de la fin de son contrat. «Le Club Atlético Newell’s Old Boys annonce que, d’un commun accord, le contrat du footballeur Darío Benedetto a été résilié. Nous lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs», indique le communiqué du club argentin.

La suite après cette publicité
Newell’s Old Boys
El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto.

Le deseamos éxitos en su nueva etapa.
Voir sur X

À nouveau libre de tout contrat, l’attaquant argentin trouvera-t-il un nouveau challenge ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le joueur n’a plus marqué le moindre but depuis février 2024. Depuis cette date, il a disputé 36 matchs avec Boca Juniors, Querétaro, Olimpia et Newell’s sans parvenir à marquer.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Primera Division
Newell's
Darío Benedetto

En savoir plus sur

Primera Division Primera División (Argentine)
Newell's Logo Newell's Old Boys
Darío Benedetto Darío Benedetto
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier