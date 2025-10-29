Muet depuis près de 2 ans, Dario Benedetto se retrouve au chômage
La fin de carrière de Dario Benedetto (35 ans) n’est pas très reluisante. L’ancien pensionnaire de l’Olympique de Marseille vient de voir son aventure chez les Newell’s Old Boys s’arrêter net, à sept mois de la fin de son contrat. «Le Club Atlético Newell’s Old Boys annonce que, d’un commun accord, le contrat du footballeur Darío Benedetto a été résilié. Nous lui souhaitons plein succès dans ses projets futurs», indique le communiqué du club argentin.
Le deseamos éxitos en su nueva etapa.
À nouveau libre de tout contrat, l’attaquant argentin trouvera-t-il un nouveau challenge ? Rien n’est moins sûr, d’autant que le joueur n’a plus marqué le moindre but depuis février 2024. Depuis cette date, il a disputé 36 matchs avec Boca Juniors, Querétaro, Olimpia et Newell’s sans parvenir à marquer.
