OM : une défense aux abois

On attendait un match spectaculaire ce dimanche soir à l'Orange Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le RC Lens et on l'a eu. Après avoir été rapidement menés par deux buts à rien, les Phocéens ont réussi à revenir juste avant la pause grâce à Dimitri Payet, auteur d'un doublé (premier but sur coup franc, second sur un penalty obtenu par Bamba Dieng).

Finalement, les Phocéens n'ont pas réussi à l'emporter malgré une nette domination en deuxième période. Pis encore, ils se sont inclinés à cause d'un but de la tête de Wesley Saïd, sur un magnifique centre venu de la droite. Pour autant, on mentirait si on disait qu'on pensait que les joueurs de Jorge Sampaoli n'allaient pas encaisser de buts ce dimanche soir.

Le milieu pas au niveau non plus

Leonardo Balerdi, plutôt bon depuis quelques rencontres, n'a pas su compenser les errements, tout au long de la rencontre, d'un Luan Peres qu'on n'a pas reconnu. De l'autre côté de l'Argentin, c'était pareil. William Saliba, si à l'aise depuis son arrivée dans la Cité Phocéenne, a été méconnaissable tout au long de cette confrontation.

Au milieu de terrain, Pape Gueye n'est pas exempt de tout reproche jusqu'à sa sortie à la pause, tandis que Mattéo Guendouzi, lui aussi, n'a été que l'ombre de lui-même. Enfin, que dire de Gerson ? Le Brésilien semble peiner à nouveau. Il a traversé cette rencontre comme un fantôme, donnant encore une fois raison à tous ses détracteurs. Seul Jean-Louis Leca, le portier de Lens, en conférence de presse, ne voulait pas minimiser la performance de l'OM. Avec ce bloc défensif passé à côté ce dimanche soir, l'OM ne pouvait pas franchement espérer mieux...