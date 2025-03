Premier League : Arsenal s’offre Chelsea et sécurise sa 2e place, Fulham enfonce Tottenham

Si la course au titre est dénuée de suspense depuis bien longtemps en Premier League (Liverpool a décidé de ridiculiser la concurrence cette saison), celle pour les places européennes nous offre encore son lot d’incertitudes à 9 journées de la fin. Ce dimanche, le choc entre Arsenal, plus capable de gagner en championnat depuis un mois, et Chelsea, reboosté après 4 succès de rang partagés entre la scène nationale et continentale, n’était pas non plus évident à pronostiquer. Il a finalement tourné à l’avantage des Gunners (1-0), plus efficaces, et plus rodés que leurs adversaires.

Même privés de Saka, Havertz et Jesus, toujours blessés, les hommes d’Arteta ont su manœuvrer à leur guise des Blues désarçonnés, dépassés par le rythme imposé par les Gunners en début de rencontre. Après plusieurs moments de chaleur sur le but de Robert Sanchez, c’est Merino qui ouvrait logiquement le score de la tête… et comme souvent sur corner (20e, 1-0). Trossard manquait constamment de justesse dans le dernier geste, quand Martinelli donnait des maux de tête à Cucurella et Badiashile, sans être récompensé. Et même si les Blues remportaient la bataille territoriale en fin de première période, il serait exagéré d’affirmer qu’ils dominaient leur sujet. Leur plus grosse situation venait d’ailleurs d’une erreur adverse, avec cette faute de main sans incidence de Raya sur une reprise de Cucurella (37e).

Arsenal s’assure doucement sa 2e place, Chelsea va devoir batailler pour la C1

Au retour des vestiaires, les deux équipes brillaient plus par leurs coups de genou que par leurs coups de génie. Neto, Gabriel, Partey, Fofana et Odegaard étaient successivement avertis par l’inflexible Chris Kavanagh, et l’ambiance devenait électrique. Pour en revenir au football, les plus grosses occasions étaient à mettre à l’actif des Gunners. Robert Sanchez était heureusement plus inspiré avec ses mains que ses pieds, et l’Espagnol s’employait parfaitement sur une volée de Merino (61e), puis sur une tentative d’Odegaard (64e). Dans une fin de match décousue, marquée par la maladresse, Arsenal se contentait du résultat et s’imposait.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Arsenal 58 29 +29 16 10 3 53 24 4 Chelsea 49 29 +16 14 7 8 53 37

Grâce à ce succès précieux, le club londonien pose une nouvelle pierre dans sa conquête de la 2e place. Les Gunners mettent Nottingham Forest à 4 points, et Chelsea à 9. Les Blues, 4es, devront batailler jusqu’au bout pour s’assurer une place en C1 la saison prochaine (la 5e place sera qualificative). Dans l’autre rencontre de l’après-midi, forcément passée au second plan, Fulham a réalisé une superbe opération en battant Tottenham grâce à Rodrigo Muniz et Sessegnon (2-0). Les Cottagers, 8es, peuvent encore fantasmer d’un dessein européen. On ne peut pas en dire autant des Spurs, qui seraient déjà bien inspirés de finir dans le TOP 16…