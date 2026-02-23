Real Madrid : Dugarry trouve Camavinga et Tchouaméni "surcotés"

Habitué aux sorties piquantes dans les médias, l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux et du FC Barcelone, Christophe Dugarry, s’est exprimé sur la situation du Real Madrid et a notamment répondu aux critiques sur Kylian Mbappé, qui, d’après la presse espagnole, ne fait pas assez d’efforts pour permettre aux Merengues de sortir la tête de l’eau. Un constat complètement faux pour l’ex-attaquant des Bleus.

« Identifier les problèmes du Real Madrid comme étant Kylian Mbappé… si les espagnols n’en veulent plus, ils n’ont qu’à nous le rendre. Je trouve ça assez hallucinant. Je trouve qu’il y a trop de joueurs dans ce Real Madrid qui sont surcotés (…) Je pense que c’est des clubs qui touchent les étoiles et je pense qu’il y a des joueurs qui n’ont pas le niveau. Camavinga, Güler, Valverde, Tchouaméni, Asencio, Alaba… ils ont pris beaucoup de joueurs en fin de contrat, est-ce qu’ils avaient moins de moyens disponibles ? Ils ont plein de bons joueurs, mais quand tu es dans ce club-là, il faut que tu sois capable de montrer que tu es un grand joueur sur une saison, porter ton équipe, être décisif… c’est la différence avec le Real Madrid. Il y a trop de joueurs où c’est trop irrégulier », a lâché le consultant, sur RMC.