Le directeur sportif de Genk explique pourquoi Maehle n’a pas signé à l’OM

Mardi dernier, l’Olympique de Marseille annonçait la signature de Pol Lirola. Première recrue du mercato hivernal phocéen, le jeune arrière droit espagnol (23 ans) vient renforcer un secteur jugé faible par les dirigeants olympiens. Sur le côté droit de la défense, seul Hiroki Sakai est là, et aucun latéral droit n’avait été recruté depuis l’arrivée de Frank McCourt en 2016 ! Pourtant, les Marseillais scrutaient le marché à ce poste depuis l’été dernier déjà, et le nom de Joakim Maehle avait filtré. L’international danois de Genk avait failli rejoindre le Vieux-Port au précédent mercato, mais au dernier moment, alors que le joueur était d’accord avec l’OM, le club belge a fait capoter l’affaire. Le joueur lui-même avait alors montré sa frustration sur les réseaux sociaux. Finalement, Maehle a signé à l’Atalanta en janvier, et Lirola est arrivé à Marseille.

La suite après cette publicité

Mais le directeur sportif de Genk, Dimitri De Condé, a expliqué à Gianluca Di Marzio pourquoi ce transfert n’avait pas eu lieu «Marseille le voulait, mais ils ont bougé trop tard l’été dernier. Nous avons décidé d'attendre, notamment parce que la proposition économique aurait pu être meilleure. Nous lui avons promis de lui garantir un pas en avant dans sa carrière : l'Atalanta était là, prête, et l’attendait. »