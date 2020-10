OM-Genk : Joakim Mæhle ne digère pas

En toute fin de mercato, Joakim Mæhle, le latéral international danois de Genk, aurait dû devenir un joueur de l'Olympique de Marseille. Alors qu'un accord avait été scellé entre toutes les parties, le club belge a décidé de demander 15 M€ à Pablo Longoria, qui, de son propre aveu, n'avait jamais connu un tel retournement de situation. Le lendemain, le joueur twittait « pas de mots », pour exprimer son désarroi.

Mais Mæhle était de retour sur les terrains ce mercredi avec la sélection danoise. Contre la très modeste équipe des Îles Féroés, le Danemark s'est imposé sur le score de quatre buts à zéro. Le latéral s'est illustré en inscrivant un but. Mais visiblement, il ne digère toujours pas l'attitude de ses dirigeants puisqu'il a à nouveau posté sur Instagram. « Just only one answer », peut-on lire. On pourrait traduire cela par c'est ma seule réponse avec un émoji énervé.