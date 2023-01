Alberth Elis vers Brest

Annoncé sur le départ, Alberth Elis pourrait arriver à Brest avant la fin du mercato. Le club entraîné par Eric Roy a, selon nos informations, formulé une offre aux Girondins. Il s’agirait d’un prêt avec une option d’achat. Tout est quasiment bouclé selon certaines sources proches du dossier.

Passé par le Houston Dynamo entre 2017 et 2020, l’international hondurien a inscrit 1 but et délivré 2 passes décisives en 19 matches cette saison. Depuis plusieurs semaines, Elis n’a plus la tête à Bordeaux qui cherche à le vendre pour se renforcer en attaque.

