Duel au sommet pour la succession de Zidane au Real Madrid, l'annonce du départ d'Harry Kane enflamme l'Angleterre

La suite après cette publicité

L'Euro commence ce soir pour les Bleus

C'est le premier rendez-vous sur la route de l'Euro. Didier Deschamps doit annoncer la liste des joueurs retenus pour disputer la compétition, cet été. Une liste élargie de 26 joueurs au sein de laquelle l'hypothèse d'un retour de Karim Benzema n'est plus à exclure. «Benzema l'hypothèse d'un retour» titre d'ailleurs L'Équipe en Une de son édition du jour. L'avant centre du Real Madrid qui traverse l'une, si ce n'est la plus grande période de sa carrière, ferait partie des hypothèses prises en considération par Deschamps. Et même si la majeure partie du groupe devrait être composée de champions du Monde, certains tickets sont encore à prendre. Une information confirmée par Le Parisien dans son édition du jour, pour qui les champions du Monde seront en force dans ce groupe. Néanmoins, des noms comme celui de Karim Benzema ou celui de Moussa Sissoko ne sont pas à exclure.

Harry Kane veut quitter Tottenham cet été

C'est la bombe qui enflamme la presse britannique, ce matin. Harry Kane a demandé à sa direction de le laisser partir cet été. «Dépêchez-vous de me vendre», titre d'ailleurs le Daily Mirror en Une de son édition du jour. Alors que Tottenham est à la peine en championnat et ne devrait vraisemblablement pas disputer de coupe d'Europe la saison prochaine, le buteur anglais aurait demandé à la direction des Spurs de ne pas l'empêcher de partir, cet été. Et pour The Daily Telegraph, ce transfert va venir alimenter la frénésie des transactions supérieures à 100 M€, puisque le président des Spurs, Daniel Levy n'accepterait de se séparer de son joueur que pour un chèque supérieur à 150 M€.

Casting final pour l'après-Zidane au Real

Si l'Italie se réjouit de la possible arrivée de Zidane sur le banc de la Juve, l'Espagne attend, elle, le nom de son successeur. «Allegri-Raul, la grande décision» titre d'ailleurs AS en Une de son édition, ce matin. Un duel final entre deux entraineurs que tout oppose qui pourrait connaître son épilogue prochainement. De son côté, La Gazzetta dello Sport nous apprend que le Real aurait fait une proposition chiffrée à Max Allegri. Un contrat de deux saisons assorti d'un salaire de 10 M€ par an qui ne laisserait pas insensible le technicien italien. Reste à savoir qu'elle sera la décision du principal intéressé alors que le Corriere dello Sport nous explique, ce matin, que le poste d'entraineur de la Juve est aussi une piste étudiée par l'Italien, au même titre que celui du Napoli. La balle semble désormais dans son camp.