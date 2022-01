Brest : Romain Faivre rêve de jouer au PSG

Débarqué à Brest à l'été 2020 en provenance de Monaco, Romain Faivre a réalisé une première saison canon avec son équipe. S'il a marqué six buts et délivré cinq passes décisives en 36 matches de Ligue 1, le milieu de 23 ans a surtout impressionné grâce à ses performances toujours de qualité. Au point de taper dans l’œil de plusieurs écuries européennes et notamment l’AC Milan qui cherchait à enrôler le milieu de terrain au mercato d’été 2021. Un transfert avorté qu'il a eu du mal à digérer. À l'époque Brest s'était montré trop gourmand et avait fait fuir les dirigeants milanais qui s’étaient orientés vers Junior Messias.

Dans cette situation, Romain Faivre n’avait pas souhaité jouer le début de saison avec Brest et s’étais mis à dos les supporters du Finistère. Ces derniers n’avaient pas apprécié son attitude. « Il faut aussi se mettre à ma place, a-t-il expliqué sur Canal+ en amont de la rencontre face au PSG. J’ai 23 ans, et j’ai envie de découvrir autre chose. C’est un club qui m’aurait fait franchir des paliers. Maintenant, cela ne s’est pas fait. Je peux comprendre que d’autres personnes aient pu être écorchées par rapport à cette situation. »

Le rêve du PSG

Mais l’AC Milan n’était pas le seul club intéressé par le joueur cet été. Outre le Borussia Mönchengladbach, c’est aussi le PSG qui avait commencé à suivre le joueur comme nous vous le révélions. Le club de la capitale a suivi longtemps l’élégant gaucher qui a inscrit 7 buts et délivré 5 passes décisives en 19 matches cette saison. La direction parisienne avait d’ailleurs entamé des discussions avec l’entourage du joueur.

Et pour Romain Faivre, qui a confirmé les contacts avec les dirigeants parisiens, l’idée d’un jour jouer au PSG est plaisante. Le Brestois ne s’en cache pas il rêve meme de rejoindre l’actuel leader de la Ligue 1. « Il y a tellement de très bons joueurs que si tu veux aller là-haut, il faut que tu mettes des choses en place. Jouer pour le PSG? Il y a eu des contacts avec mes agents. C’est un rêve, c’est ma ville, il y a ma famille et mes amis là-bas. » Reste à savoir, si son rêve se réalisera…