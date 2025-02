Inter : l’ancien président du club au bord de la banqueroute

Président de l’Inter Milan de 2016 à 2024, Zhang Jindong est dans une situation plus que précaire désormais. Selon le Daily News, le tribunal central de Nanjing a accepté la demande de réorganisation de faillite concernant son entreprise, le Suning Holdings Group, qui pourrait mener à la disparition des trois sections de la Holding. Avec plus de 10 milliards d’euros dépensés dans le vent entre 2010 et 2020, le groupe d’investissement est désormais dans le rouge.

Pour rappel, le fond d’investissement américain Oaktree était devenu actionnaire majoritaire du club en 2024 suite au non-remboursement de la dette contractée par Suning trois ans auparavant. «Cela fait suite au non-remboursement du prêt de trois ans accordé par Oaktree aux holdings d’Inter, qui a expiré le 21 mai 2024 avec un solde total d’environ 395 millions d’euros», déclarait-il il y a maintenant un an. Des dettes qui depuis ont été épongées par le nouvel actionnaire du club, désormais second de Serie A et parmi les concurrents principaux à une victoire en Ligue des Champions.