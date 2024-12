OM - LOSC : la joie du buteur Bafodé Diakité

Mené pendant plus d’une heure après avoir pourtant dominé l’OM au Vélodrome, le LOSC a su trouver les ressources pour limiter la casse et rentrer à la maison avec un point (1-1). Présent au micro de beIN après la rencontre, le buteur nordiste, Bafodé Diakité, s’est réjoui de l’état d’esprit de son équipe.

« Par rapport à la première mi-temps, on se disait que c’était un peu injuste, parce qu’on avait les occasions mais on ne les a pas concrétisées. Eux, ont eu une occasion franche et l’ont mise. On s’est donc dit qu’il fallait faire la même chose (en deuxième mi-temps) pour au moins marquer. Ça faisait un moment qu’on n’avait pas marqué sur coup de pied arrêté, c’est important parce que ce sont des détails qui peuvent faire la différence », a-t-il exprimé. Il a aussi évoqué la fatigue du groupe lillois, après avoir joué mercredi en Ligue des Champions. « La fatigue ne s’est pas vue ? C’était dur personnellement. On essaie de mettre les choses en place pour être le plus performant possible, mais si ça ne s’est pas vu de l’extérieur, c’est que le staff fait bien les choses. »