L’UEFA et la Super League partent au clash

Il y a une semaine, l’UEFA est tombée de haut. De très haut même. Persuadée d’être dans son bon droit, l’instance dirigeante du football européen a failli s’étouffer en apprenant que la justice européenne avait donné son feu vert à la création d’une Super League. Un coup de massue terrible pour Aleksander Ceferin et ses équipes, ainsi que l’ECA menée par Nasser Al-Khelaïfi. De son côté, la SL, soutenue par des investisseurs européens et américains ainsi que par le Real Madrid et le FC Barcelone, a savouré sa victoire. Depuis avril 2021, et même avant, ils se battent pour que cette ligue puisse voir le jour.

Mais il reste encore du chemin à parcourir. Malgré une budget de 15 milliards d’euros, répartis en part égale lors des trois premières saisons, la Super League est très loin de faire l’unanimité. De nombreux clubs et joueurs se sont fermement opposés à ce projet très ambitieux. Même chose du côté de la FIFA et de l’UEFA. D’ailleurs, cette dernière a décidé de contre-attaquer en envoyant une lettre à la Cour de Justice européenne afin d’exiger des rectifications à la suite de la décision du 21 décembre dernier. Le Times s’est d’ailleurs procuré la missive envoyée par l’UEFA.

Ça chauffe entre l’UEFA et la Super League

L’instance dirigeante du foot européen a notamment pointé du doigt "l’inexactitude" et la "contradiction" du communiqué de presse envoyé après le jugement. Marca ajoute que «l’UEFA a demandé à la Cour européenne de justice de modifier son communiqué de presse sur la décision de la Super League européenne et de hauts responsables estiment que la publication a été améliorée pour rendre la décision plus pertinente». En effet, l’UEFA estime que le communiqué de presse diffusé partout dans le monde «ne comprenait pas l’arrêt de la CJUE qui précisait également que les organisations sportives peuvent demander des dérogations aux règles européennes de concurrence si elles peuvent démontrer que cela est dans l’intérêt public».

Pour faire simple, l’UEFA juge que le communiqué de presse publié sur la Super League ne reflète pas fidèlement la réalité et le contenu de l’arrêt. Pour cette raison, elle souhaite qu’il soit modifié. Une attitude qui déplaît fortement à la Super League. Contacté par Marca, des sources proches de la SL, ont confié : «l’UEFA n’écoute pas la justice. Elle ne comprend pas que son monopole a pris fin et que ses privilèges n’ont plus leur place dans l’Europe des libertés. La justice leur a dit très clairement et sans aucun doute : ils ne peuvent plus menacer ou sanctionner les clubs qui veulent promouvoir des compétitions alternatives. Et maintenant ils continuent de faire pression sur les clubs et, étonnamment, sur la CJUE, elle-même.» La guerre est plus que jamais déclarée…