Arsenal : accord avec la Roma pour Maitland-Niles

Ça sent bon pour la Roma et Ainsley Maitland-Niles (24 ans). Selon les informations de The Athletic, les dirigeants italiens sont parvenus à trouver un accord avec leurs homologues anglais au sujet de l'international anglais (5 sélections). Celui qu'on appelle plus aisément AMN va ainsi être prêté jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat, par les Gunners aux Romains.

Le média britannique précise que le polyvalent milieu de terrain d'Arsenal doit encore trouver un terrain d'entente avec la Roma de José Mourinho, mais cela ne devrait être qu'une formalité. La visite médicale de Maitland-Niles devrait se faire au Royaume-Uni, le joueur devant se rendre à l'ambassade afin d'y obtenir un permis de travail pour l'Italie.