OL : l’annonce forte de la presse argentine sur Jorge Sampaoli

Dix jours après avoir limogé Fabio Grosso, l’Olympique Lyonnais est toujours à la recherche de son successeur. Car malgré un visage positif affiché par la formation prise en main par l’intérimaire Pierre Sage sur la pelouse du RC Lens (2-3), la déroute contre l’Olympique de Marseille (0-3) oblige la direction lyonnaise à trouver un nouvel homme fort pour redresser la barre. «Le deal était très clair au début. La suite, c’est à eux de décider. Avec ou sans moi, ce n’est pas important», a d’ailleurs expliqué Pierre Sage devant la presse, ce vendredi.

Plusieurs entraîneurs sont donc sur la short-list du nouveau directeur sportif lyonnais, David Friio. Comme nous l’avions confirmé cette semaine, Bruno Genesio a discuté avec la direction de l’OL pour évoquer un possible retour en terre rhodanienne du manager récemment parti du Stade Rennais. Fatigué par son expérience rennaise, l’ex-manager du club breton n’avait pas prévu de replonger, mais celui qu’on surnomme Pep Genesio reste très attaché à son club de cœur. Il n’y a pas d’avancée pour le moment, mais il réserve actuellement sa réponse.

Pendant ce temps, l’Olympique Lyonnais continue donc de prospecter pour trouver celui qui prendra la suite de Pierre Sage. En ce sens, la presse sud-américaine explique qu’un autre candidat serait en pole position et il s’agit de Jorge Sampaoli. TyC Sports assure que le manager argentin de 63 ans est tout proche de revenir en France pour entraîner l’Olympique Lyonnais, après être passé par l’OM entre 2020 et 2022, lui qui est maintenant libre de tout contrat après son départ de Flamengo au cours de la saison.

Énormément critiqué par la presse argentine et par les supporters de Flamengo, il avait été limogé en septembre dernier après une élimination en huitième de finale de la Copa Libertadores et une défaite en finale de la Coupe du Brésil qui n’a pas été apprécié. Alors qu’il était proche de rebondir au Pérou, pour prendre les rênes de la sélection avant la Copa America 2024, l’Argentin de 63 ans pourrait donc rapidement changer ses plans et revenir en France pour tenter de sauver l’OL, toujours lanterne rouge de Ligue 1.