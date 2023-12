Bruno Genesio a discuté avec la direction de l’OL !

Lanterne rouge de Ligue 1 et balayé (0-3) par l’Olympique de Marseille, mercredi soir, l’Olympique Lyonnais est au fond du trou. Incapable de relever la tête, et ce même après l’éviction de Laurent Blanc et Fabio Grosso, le club rhodanien, aujourd’hui entraîné par l’intérimaire Pierre Sage, traverse une période très délicate. Déterminée à l’idée de sauver le club d’une relégation historique, la direction lyonnaise s’active donc pour trouver la bonne formule.

La suite après cette publicité

Dans cette optique, Le Progrès annonce, ce jeudi soir, que Bruno Genesio, viré du Stade Rennais et actuellement libre de tout contrat, a été contacté par la direction de l’OL quelques heures après la défaite contre l’OM. Des informations que nous sommes en mesure de vous confirmer. Par ailleurs, le média précise que l’ancien coach rennais va passer un entretien et réserve actuellement sa réponse. Affaire à suivre…