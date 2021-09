OM : les supporters se ruent sur les abonnements

Depuis le début de la saison 2021-2022, l'Olympique de Marseille est l'une des attractions du championnat de France. La patte de Jorge Sampaoli est de plus en plus visible depuis l'arrivée du technicien argentin le 26 février dernier sur le banc du club phocéen. Dans le jeu, les Marseillais séduisent les observateurs et régalent leur public, alors que les résultats suivent plutôt bien : 4 victoires et 1 nul en Ligue 1 avec une deuxième place à la clé, ainsi qu'un match nul en Ligue Europa. Ces débuts réussis ont poussé les fans à répondre présents en masse lors du lancement de la campagne d'abonnements lundi.

Comme le souligne RMC Sport, plus de 10 000 souscriptions ont déjà été enregistrées par l'OM en l'espace de quelques heures. Un dirigeant olympien a précisé que cet engouement était «quasiment du jamais-vu» auprès du média français. De nouveaux abonnés ont fait leur apparition pour cette nouvelle année 21-22, puisque 57% des 10 000 abonnés n'étaient pas présent lors de la dernière saison avant l'apparition du Covid-19 (19-20). Le club de la cité phocéenne a en tout cas fait le bon choix en se laissant quelques semaines pour observer l'évolution de la pandémie dans l'Hexagone. Le début de saison marseillais réussi, allié à la crise bien contenu et au retour total des supporters dans les stades ont donné raison à l'OM.