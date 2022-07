Fabio Silva prêté à Anderlecht

Plus gros transfert de l'histoire de Wolverhampton recruté il y a deux ans contre 40 millions d'euros, Fabio Silva (20 ans) n'a jamais su s'imposer au sein du club anglais. Bloqué Hwang Hee Chan et surtout Raul Jimenez, le jeune buteur portugais quitte la Perfide Albion.

La suite après cette publicité

Il est prêté une saison du côté d'Anderlecht en Belgique où il tentera de se relancer. Portant le numéro 99, Fabio Silva affiche un bilan décevant de 4 buts et 6 offrandes en 62 matches avec les Wolves.

Say hi to our new striker. 🇵🇹 Bem-vindo, Fábio Silva. 🟣⚪ https://t.co/krSmuxWuac