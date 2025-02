C3 : l’Ajax arrache sa qualification pour les 8es, ça passe pour Fenerbahçe et la Real Sociedad

Les barrages de la Ligue Europa Conférence livraient leur verdict, ce jeudi soir, avec une dernière salve de quatre organisées à 21 heures. Large vainqueur d’Anderlecht à l’aller, Fenerbahçe a assuré sa qualification pour les 8es de finale de la compétition lors du match retour après un nul (2-2) décroché en terres belges.

Pour le reste, l’Ajax Amsterdam, tombeur du Royale Union SG la semaine passée (2-0), s’est fait peur mais a finalement validé pour le tour suivant au bout des prolongations (2-0, 1-2). De son côté, Plzen, battu à l’aller, a totalement renversé la vapeur en étrillant Ferencvaros (3-0). Enfin, la Real Sociedad, qui restait sur une victoire (2-1), sera aussi au rendez-vous des 8es de finale après sa nouvelle victoire contre Midtjylland (5-2).

Tous les résultats de 21 heures

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe : Vazquez (19e, 55e) / En-Nesyri (4e) et Akcicek (63e)

Plzen 3-0 Ferencvaros : Jemelka (27e), Sulc (35e) et Durosinmi (38e)

Real Sociedad 5-2 Midtjylland : Mendez (5e), Sucic (18e et 45+2e), Oyarzabal (78e) et Oskarsson (90e) / Buksa (24e, sp) et Osorio (38e)

Ajax Amsterdam 1-2 Royale Union SG : Taylor (93e, sp) / Mac Allister (16e) et David (28e, sp)