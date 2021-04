Leeds : Marcelo Bielsa rêve d'une recrue galactique !

La suite après cette publicité

Une ère va prendre fin à Manchester City. Après les départs récents de Vincent Kompany et de David Silva, un autre taulier de l'époque la plus glorieuse du club va quitter l'Etihad : Sergio Agüero. L'attaquant argentin de 32 ans ne prolongera pas son contrat, et son départ a déjà été annoncé officiellement par son club. Le meilleur buteur de l'histoire des Citizens - 257 réalisations au compteur - se cherche donc un point de chute.

Sans surprise, les clubs sont rapidement venus aux nouvelles. Le FC Barcelone fait même office de favori dans cette course, s'appuyant aussi sur le principal concerné pour convaincre son ami Messi de prolonger, et on a également annoncé le Paris Saint-Germain ainsi que plusieurs écuries italiennes. Mais voilà qu'un nouvel invité est entré dans la danse. Il s'agit de Leeds.

Comme l'expliquent plusieurs publications britanniques et argentines comme Olé, Marcelo Bielsa a même un plan pour enrôler son compatriote. Il s'agirait tout simplement de se débarrasser de Rodrigo Moreno, payé environ 40 millions d'euros l'été dernier, pour faire de la place à l'ancien de l'Atlético de Madrid. Pour convaincre le joueur, Bielsa espère aussi que la proximité avec Manchester, qui ne forcerait pas le joueur à déménager, puisse faire la différence.

Le quatrième meilleur buteur de l'histoire du championnat aurait aussi la possibilité de gravir quelques marches dans ce classement. En revanche, le manque de prestige de Leeds par rappot à d'autres clubs ainsi que l'absence de Coupe d'Europe sont un fort handicap pour les pensionnaires d'Ellan Road... Affaire à suivre donc...