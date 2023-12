La sortie incendiaire de Thibaut Courtois met le feu en Belgique

Thibaut Courtois a encore le seum. Le 10 août dernier, le Real Madrid a annoncé la grave blessure du gardien belge. «Après les tests effectués sur notre joueur Thibaut Courtois, le diagnostic révèle une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Le joueur subira une intervention chirurgicale dans les prochains jours.» Un énorme coup dur pour les Merengues, qui ont recruté Kepa Arrizabalaga sous la forme d’un prêt pour le remplacer, mais aussi pour la Belgique, qui a perdu son gardien numéro 1 à moins d’un an du championnat d’Europe 2024. Et l’ancien joueur de Chelsea ne gardera pas les buts de son pays durant le tournoi organisé en Allemagne cet été. En effet, il a annoncé son forfait hier lors d’un entretien accordé à la chaîne flamande Sporza.

Courtois a fracassé Tedesco

«À cause de cette blessure, il n’y aura pas de championnat d’Europe pour moi. Je dois d’abord récupérer à 100 % et c’est mieux de ne pas donner de date. Avec un peu de chance, je pourrai rejouer en mai. Mais tu ne peux pas être prêt à 100 % pour un grand tournoi.» Face à ce micro tendu, Courtois a décidé d’évoquer d’autres sujets. Et il n’a pas mâché ses mots, lui dont le cas a mis le feu à la Belgique ces derniers mois. En effet, le gardien avait quitté le rassemblement de la sélection en juin dernier. Il n’avait pas apprécié la décision du nouveau sélectionneur, Domenico Tedesco, de ne pas le désigner capitaine en l’absence de Kevin De Bruyne. Le coach avait décidé d’alterner entre Romelu Lukaku et lui. Le Madrilène avait présenté ses excuses aux supporters mais pas à Tedesco.

« Dans cet entretien, je lui ai demandé, non pas par intérêt personnel, d’expliquer et prendre des décisions pour éviter des situations qu’on a déjà vécues qui nous ont porté préjudice. Être ou ne pas être le capitaine n’est ni un caprice ni une décision aléatoire, c’est à lui de décider et c’est ce que j’ai essayé de lui faire comprendre.» Six mois après, Courtois en veut toujours au sélectionneur. «Pour une fédération et un coach, c’est le bon moment pour faire un beau geste envers un gardien qui a apporté tant à son pays. Pendant la semaine de ce match, j’étais le seul des trois capitaines qui était présent à Tubize. Pourtant, le coach ne m’a pas parlé une seule fois. J’ai senti qu’il y avait quelque chose de bizarre. »

Le sélectionneur surpris par sa sortie

Il poursuit : «le samedi quelques heures avant le match, Tedesco nous a réunis avec Lukaku. Il a dit que Romelu serait capitaine contre l’Autriche, et que je le serais le mardi contre l’Estonie. J’ai eu un déclic, ça n’allait plus. (…) L’entraîneur n’a fait aucun effort pour trouver une solution, il a simplement dit qu’il dirait tout à la presse. Il voulait faire pression sur moi pour que je ne parte pas et me menacer. Ce n’est tout simplement pas possible, car il s’agissait d’une conversation privée. Il y a donc une rupture de confiance entre le joueur et le coach.» Après ce règlement de compte sur la place publique, le Plat pays s’agite forcément en coulisses.

La fédération belge a réagi au forfait de Courtois. «Nous regrettons d’apprendre que Thibaut Courtois ne participera pas à l’Euro 2024 en Allemagne, mais respectons sa décision. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons le revoir bientôt sur les terrains.» Mais en coulisses, cette sortie incendiaire a fait jaser. La Dernière Heure explique que Domenico Tedesco n’était pas du tout au courant de l’interview du portier madrilène. Cela a été une vraie (mauvaise) surprise selon son entourage. Forcément, les propos de Courtois ont fait le tour de la Belgique, où on se demande comment il pourra à nouveau cohabiter avec le sélectionneur.

La presse belge s’enflamme

«Quand il dit "Je m’excuse", s’ensuit une immense liste de "mais" qui rendent ses regrets peu persuasifs», explique la RTBF avant d’ajouter : «son plus grand "mais" ? Domenico Tedesco. Le coach allemand en prend pour son grade. Thibaut Courtois lui reproche d’avoir rendu publique une querelle qui aurait dû, selon lui, être réglée en interne. Courtois ne conteste pas avoir râlé pour le brassard contre l’Autriche. C’était son centième match, sa famille était présente : le symbole était beau. Sauf que Tedesco a préféré un autre geste : celui de responsabiliser Romelu Lukaku, quelques jours après sa finale de Ligue des champions perdue avec l’Inter Milan. Courtois prétend que Tedesco a menti sur le timing dans lequel il aurait pris cette décision. Courtois prétend avoir plus de 300 messages non lus "dont celui du coach" lorsqu’il s’est blessé. Courtois reproche à Tedesco sa froideur et son manque de dialogue.»

Le média belge poursuit : «c’est une évidence, en l’état, Thibaut Courtois pourra difficilement renouer les liens avec Domenico Tedesco. Son forfait acté pour l’Euro est une énorme tuile. Les ambitions nationales doivent être revues à la baisse sans la présence du jeune centenaire. La Belgique a tant besoin de pouvoir compter sur le meilleur gardien du monde… mais il va devoir regagner la confiance de son pays.» De son côté, la DH écrit : «Tedesco devrait passer à table au début de l’année prochaine, avec le nouveau CEO de la fédération, Piet Vandendriessche. Il sera question d’une éventuelle prolongation de contrat, après l’Euro. La chance d’une prolongation est réelle et le thème reviendra certainement après l’été si Tedesco est toujours en poste. Il semble compliqué pour ces deux-là de poursuivre le travail, à moins qu’un intermédiaire s’occupe de la conciliation. Mardi soir, il était aussi rappelé que le football est “un business où les choses peuvent vite changer”.»

Un retour compliqué en sélection ?

Pour Philippe Albert, ancien joueur et consultant pour la RTBF, cette réconciliation paraît impossible. «J’étais persuadé qu’aucun des deux ne plierait. C’est le football moderne. Thibaut est chouchouté depuis qu’il était tout petit. C’est une fin très malheureuse. Je pense que Courtois commet une grosse erreur en ne voulant pas participer à cet Euro. Un Courtois à 80% est beaucoup plus fort que la plupart des gardiens. Thibaut a fait un premier pas, il s’est excusé auprès des supporters. Il se rend compte que dans les années qui viendront, ce ne sera plus le même amour entre lui et le public belge. C’est dommage parce que c’est un problème d’ego qui est à l’origine de tout cela.»

En plus de régler ses problèmes avec Tedesco, Courtois doit aussi s’entendre avec certains coéquipiers qu’il n’a pas épargnés. «Je suis convaincu que certains joueurs ont également transmis des informations aux médias. Cela a renforcé ce que je ressentais et ce que peu d’autres savaient (…) La seule chose - et je n’ai pas peur de le dire - c’est que si vous prenez du retard dans un match contre l’Autriche et que vous avez dans l’équipe des joueurs relégués (il évoquait notamment les joueurs de Leicester, ndlr) qui ont perdu plus de matches qu’ils n’en ont gagnés… Alors il devient difficile de renverser la situation.» Cela a été perçu comme du dédain pour certains coéquipiers selon la presse belge. Le cas Courtois n’a pas fini de faire jaser !