Les pistes folles du FC Barcelone pour son milieu de terrain, Manchester United lance une grande révolution

Le Barça veut du lourd pour son milieu

En Espagne, le mercato du FC Barcelone fait les gros titres. Les médias catalans annoncent que les Blaugranas prospectent pour recruter un milieu de terrain ! Le quotidien Sport placarde même : «opération pivot» ! Et un joueur a tapé dans l’œil de la direction catalane. «Le Barça suit le milieu de terrain de l’équipe nationale néerlandaise Mats Wieffer pour son prochain projet sportif. Le joueur de Feyenoord est apprécié pour ses similitudes avec Busquets et l’opération serait d’un prix abordable.» De son côté, Mundo Deportivo donne d’autres options pour le milieu de terrain barcelonais. «Le Barça veut renforcer ce poste cet été, en fonction du fair-play, et se tournera vers Zubimendi, le chouchou de Xavi. Bruno Guimarães est cher mais reste possible via un échange alors qu’Ederson de l’Atalanta est plus abordable.» Xavi a des options, reste à connaitre la marge de manœuvre dans ce dossier car Joshua Kimmisch est toujours espéré côté blaugrana.

Sir Jim Ratcliffe lance les grandes manœuvres à Manchester United

En Angleterre, comme souvent ces derniers jours, c’est Manchester United qui fait la Une des médias locaux. Alors que Sir Jim Ratcliffe va prendre le contrôle du club après être entré dans le capital, le milliardaire est surtout en train de lancer une grande révolution pour faire bouger les choses au sein du club. Comme l’annonce le Daily Mirror, «la révolution Ratcliffe est en marche» ! «Le directeur général Richard Arnold se voit montrer la porte de sortie alors que Sir Jim entame un vaste remaniement des recrutements ratés», rapporte le tabloïd. Pour le Daily Express, «Ratcliffe est impitoyable» ! «Le chef de United est éliminé, le nouveau caïd ne tarde pas à s’imposer», se régale le quotidien. Pour le Daily Mail, c’est simple : «tout change à Old Trafford, le directeur général est la première victime de Ratcliffe» ! Enfin, le Manchester Evening news, ces changements sont nécessaires pour «faire évoluer les choses.» Sir Jim Ratcliffe ne perd pas de temps pour imposer sa patte à Manchester United ! Et selon nos informations, Jean-Claude Blanc, actuel directeur général d’INEOS Sport et ancien dirigeant de la Juventus et du PSG, est bien parti pour prendre la suite de Richard Arnold. Concernant le poste de directeur sportif de Manchester United, deux candidats se dégagent et non des moindres. Selon nos informations, l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell tient la corde tout comme Michael Edwards, l’ancien DS des Reds et architecte secret du grand Liverpool de Jürgen Klopp.

L’Espagne vise une qualification tranquille

La Roja a deux matches importants, mais à sa portée, pour les qualifications à l’Euro 2024 ! Premiers de leur groupe à égalité de points avec l’Écosse, les joueurs de Luis de la Fuente veulent profiter de cette fenêtre internationale pour avoir l’esprit tranquille. C’est ce qu’annonce Marca sur sa Une ce matin : «Être premier évite les frayeurs», placarde le quotidien madrilène. «L’Espagne cherchera aujourd’hui contre Chypre la première des deux victoires dont elle a besoin pour terminer en tête de son groupe et être tête de série pour l’Euro 2024. L’enjeu est d’éviter les grosses nations : Allemagne, France, Angleterre, Portugal…» La feuille de route est tracée pour la Roja !