Argentine-France : Enzo Fernandez raconte son clash avec Kylian Mbappé

Il y a un mois, Cristian Romero a évoqué la finale de la Coupe du Monde 2022. Il était revenu sur un épisode particulier de cette rencontre, lui qui avait hurlé au visage de Kylian Mbappé sur le troisième but argentin. «J’ai crié le but à la figure de Kylian Mbappé, car Enzo (Fernández) avait parlé avec lui et il (Kylian Mbappé) l’a très mal traité. Donc, j’ai fêté le but de Leo devant son visage.» Interrogé par TycSports, Enzo Fernandez a été questionné sur le sujet.

«On s’est un peu disputé sur le terrain. Je n’aime pas trop raconter ce qui se passe. J’avais dit certaines choses, mais ça reste sur le terrain. Cuti est fou, il lui a crié le but à la figure !» Puis, le joueur de Chelsea a encensé le Français. «C’est un grand joueur, un exemple pour tout le monde. Au niveau mondial, il est très bon et il a encore beaucoup à donner.» KM7 appréciera…

