Castello Lukeba règle ses comptes avec la direction de l’OL

Officiellement transféré le 11 août dernier au RB Leipzig en échange de 34 M€ (bonus compris), Castello Lukeba n’aura disputé que deux petites saisons en équipe première avant de quitter son club formateur. À 20 ans, tout comme Bradley Barcola, l’autre jeune talent parti très vite de l’Olympique Lyonnais. Exilé en Allemagne, Lukeba n’a pas vécu la broncha d’enfer que le Groupama Stadium a réservé à Barcola. Ni la sortie médiatique acerbe de Santiago Cucci. Mais cela n’a pas empêché les critiques de fuser à l’encontre de John Textor, mais aussi du jeune défenseur.

Devenu persona non grata à Lyon, tout comme Barcola, Lukeba s’est confié sur son départ dans les colonnes de L’Équipe. S’il affirme comprendre la colère des supporters rhodaniens, le nouveau joueur de Leipzig assure toutefois qu’« ils ne savent pas tout non plus. » Et encore une fois, c’est la communication de l’OL qui est visée. « C’est très facile pour le club de faire passer le joueur pour un méchant qui veut absolument partir. (…) Au club, ils avaient l’ambition de me vendre depuis plusieurs mois, ça datait du début de saison passée, avec l’ancienne direction. C’est la réalité. Moi, ma volonté première était de prolonger à Lyon. Depuis octobre, je voulais vraiment prolonger. »

Lukeba dénonce la direction de l’OL

Pourquoi Lukeba a-t-il alors changé d’avis ? Tout simplement parce qu’il assure ne jamais avoir reçu de proposition de prolongation. « Pendant des négociations, c’est normal qu’il y ait des désaccords, ça sert à ça, mais au moins il y a un échange. Là, il n’y en avait pas. J’avais absolument zéro nouvelle et mes représentants n’en avaient pas non plus. (…) Là, ça a coupé court et j’ai forcément pris ça comme un manque de respect et de considération. » Et ce n’est pas tout. Déçu de ne pas avoir eu le moindre retour de la nouvelle direction lyonnaise, Lukeba a ensuite appris qu’elle l’avait fait passer pour le méchant de l’histoire alors qu’elle avait très clairement prévu une vente.

« J’ai appris par la suite que ma vente était prévue à la DNCG. Dans ces conditions, c’était impossible pour moi de continuer à l’OL. (…) Je n’ai jamais dit que j’avais "assez donné" pour Lyon. J’ai dit que j’avais toujours "tout donné", c’est différent, et j’aurais continué à la faire si John Textor m’avait dit que la porte était fermée. » Après avoir rejeté la faute sur Barcola, l’OL a donc visiblement utilisé le même stratagème pour Lukeba. Certains supporters risquent de réclamer des explications, surtout si cette saison 2023/2024 se termine en fiasco.