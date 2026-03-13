HAC : Gautier Lloris sera de retour après la trêve

Sorti sur blessure à Brest, dimanche dernier (0-2), Gautier Lloris va manquer quelques jours de compétition. En effet, le défenseur central havrais, touché aux ischio-jambiers, sera sur la touche pour les rencontres face à Lyon dimanche puis sur la pelouse du Paris FC le 22 mars.

Le taulier des Ciel et Marine devrait faire son retour après la trêve internationale. De son côté, Timothée Pembélé, écarté après ses propos polémiques dans la course au maintien, pourrait de nouveau être convoqué pour le match face à Lyon.