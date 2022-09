Graham Potter est le nouvel entraîneur de Chelsea !

La suite après cette publicité

Roberto Di Matteo, Rafael Bénitez, José Mourinho, Guus Hiddink, Antonio Conte, Maurizio Sarri, Frank Lampard, Thomas Tuchel et maintenant ? Graham Potter ! La valse des entraîneurs se poursuit du côté de Londres. Auteurs d'un début de saison globalement décevant avec deux défaites concédées en Premier League et un revers face au Dinamo Zagreb lors de la première journée de Ligue des Champions, les Blues ont (déjà) décidé de changer les plans. Terminé le règne de Thomas Tuchel - qui pourra malgré tout se targuer d'avoir offert une C1 au club - place à un nouveau royaume, celui de Potter.

Un temps en concurrence avec Mauricio Pochettino et même Zinedine Zidane, c'est bien le technicien de 47 ans qui va succéder à l'ancien coach du Paris Saint-Germain. «Le Chelsea Football Club est ravi d'accueillir Graham Potter en tant que nouvel entraîneur-chef, qui se joint à nous pour un contrat de cinq ans afin d'apporter son football progressif et son entraînement innovant au club», précise, en ce sens, le communiqué de la formation londonienne pour officialiser la nouvelle. Potter serait accompagné de ses adjoints, Billy Reid, Bjorn Hamberg et Bruno, de son entraîneur des gardiens Ben Roberts, et d'un adjoint au recrutement Kyle Macaulay, tous présents avec lui chez les Seagulls.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Chelsea a trouvé son apprenti sorcier !

Passé par Östersund où il affichera un bilan de 109 victoires, 56 nuls et 59 défaites en 224 matchs officiels sur le banc, il aura surtout permis à la formation suédoise de passer de la D4 à la première division. Huit premières années brillantes également marquées par un sacre en coupe nationale en 2017 et une fabuleuse épopée en Ligue Europa. Par la suite, Graham Potter connaîtra moins de réussite du côté de Swansea, échouant à une triste dixième place de Championship. Un résultat sportif loin des attentes et des ambitions fixées en début de saison mais de belles promesses affichées dans le jeu.

Une philosophie offensive qui tapera d'ailleurs dans l'œil de Brighton, dernière expérience du gamin de Solihull, dans les Midlands de l'ouest en Angleterre. Avec les Seagulls, Graham Potter n'a cessé de faire progresser le collectif. Malgré trois dernières saisons terminées à la 15ème, 16ème et 9ème place, Potter a considérablement amélioré le rendement de l'équipe. Solide en défense avec 46 buts encaissés la saison passée (sixième meilleure équipe de Premier League), Brighton, actuel quatrième du classement, a aussi trouvé une belle efficacité offensive. De quoi définitivement convaincre le nouveau patron, Todd Boehly, d'enrôler l'ancien latéral gauche. Chez les Blues, Potter va, cette fois-ci, découvrir un effectif garni de stars. Reste désormais à savoir si la magie opérera...