La presse espagnole fixe le grand objectif de Kylian Mbappé, le nouveau rôle de Cole Palmer avec Chelsea

Opération Pichichi

La presse espagnole parle, ce samedi, de la grande opération de Kylian Mbappé : être Pichichi à la fin de la saison. Selon AS, le vestiaire du Real Madrid s’est fixé un objectif : faire de Kylian Mbappé le Pichichi en Liga et en Ligue des Champions, comme l’a révélé Vinicius après le 5-1 contre Salzbourg. Pour atteindre ce but, Mbappé devient la priorité offensive, y compris sur les penalties, malgré les hésitations passées. Avec 12 buts en Liga, il chasse Lewandowski et ses 16 buts. Le Français est à 5 buts sur les 4 derniers matchs, une bonne dynamique qu’il faudra conserver, notamment contre Valladolid ce week-end.

Cole Palmer s’affirme en tant que leader

Avec 14 buts et 6 passes décisives cette saison, Palmer s’impose comme un élément clé des Blues. Le coach Enzo Maresca décrit Cole Palmer comme un leader discret, doté d’une grande personnalité, et estime que Chelsea a gagné au détriment de Manchester City après son transfert de 50 millions d’euros. Maresca a notamment parlé de son nouveau rôle de leader : «il a montré à ses coéquipiers qu’il était un leader. Vous n’avez pas besoin d’être vocal pour l’être». Il a aussi ajouté : «dans les moments difficiles, nous avons besoin d’un joueur qui dise : donnez-moi le ballon, je vais prendre les choses en main».

Khvicha Kvaratskhelia, c’est maintenant

C’est le jour-J pour Khvicha Kvaratskhelia. « Kvara dans les starts », titre L’Equipe ce matin. Huit jours après avoir signé au PSG, Kvara devrait faire ses débuts aujourd’hui contre Reims. « Et voilà Kvara », ajoute le média français, qui explique que le joueur s’est bien intégré à son nouvel environnement et impressionne physiquement. Luis Enrique envisage de le tester à plusieurs postes pour profiter de son explosivité et de sa finesse technique. Véritable dribbleur, il excelle dans les un-contre-un et apporte une capacité unique à frapper de loin, idéale contre les blocs bas. Moins efficace à la finition, il compense par sa polyvalence et son implication défensive, parfaitement alignée avec les exigences de Luis Enrique. L’Equipe explique que le Géorgien devrait occuper le rôle que le club prévoyait d’attribuer à Bernardo Silva, ciblé lors des derniers mercatos : être l’homme du décalage, de la dernière ou de l’avant-dernière passe, débloquer les situations en transition, mais aussi face à des blocs bas.