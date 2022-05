Les confidences de Coutinho sur sa descente aux enfers avec le Barça !

La suite après cette publicité

La fin d'un calvaire pour Philippe Coutinho. Après trois saisons cumulées au FC Barcelone, entresemées d'un passage au Bayern Munich, le milieu offensif a signé définitivement avec Aston Villa, qui a déboursé pas moins de 20 millions d'euros (plus 50% en cas de future vente du joueur) pour s'offrir ses services jusqu'en 2026. Arrivé à Birmingham en janvier dernier, l'Auriverde s'est rapidement adapté au jeu proposé par son ancien coéquipier à Liverpool, Steven Gerrard, qui voit en lui «un modèle de professionnalisme et (...) un rôle de modèle pour les plus jeunes joueurs.»

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 18 matches de Premier League, l'international aux 68 sélections (20 réalisations) a permis aux Villans de sécuriser leur maintien dans l'élite anglaise. Dans un entretien accordé au Daily Mail, l'ancien milieu de Liverpool est revenu sur son passage raté au Barça : «Ce n’était pas l’expérience à laquelle je m’attendais, mais la vie est comme ça. La seule fois où je me suis inquiété, c’est quand je me suis blessé. J’ai été en congé pendant neuf mois et j’ai subi une intervention chirurgicale trois fois. Cette fois-là, j’avais peur de rejouer et des choses comme ça, mais maintenant tout est normal. »

Coutinho veut rester à Villa

Malgré ses galères à Barcelone, le natif de Rio de Janeiro affirme que cette mauvaise passe lui servira pour le reste de sa carrière : «j’ai aussi beaucoup appris à cette époque. C’était une période très difficile pour moi, mais cela m’a rendu plus fort dans ma tête. À partir de là, c’était important pour moi. Il me manquait tellement et maintenant je ressens plus d’amour pour le football. Pendant longtemps, je n’étais pas très heureux de jouer au football, mais ici j’ai de nouveau ressenti du bonheur. C’est pourquoi j’ai décidé de rester».

Toujours dans les colonnes du tabloïd anglais, le joueur de 29 ans confie également son bien-être à Birmingham, où il se voit jouer durant plusieurs saisons : «je suis très heureux et je veux juste rester ici (à Aston Villa). Je ne regrette rien. Tout cela fait partie des hauts et des bas de la vie. Mon rêve était de jouer pour Barcelone depuis que je suis enfant, mais maintenant c’est passé et j’ai hâte de voir mon avenir ici». Après la pluie, le beau temps...